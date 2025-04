Fortaleza busca terceira vitória como visitante na Libertadores

O Fortaleza volta a campo pela Copa Libertadores na próxima quinta-feira (10), fora de casa, contra o Colo-Colo-CHI. A bola rola a partir das 21h (de Brasília). Ocupando a última posição do grupo E, o Tricolor buscará o seu terceiro triunfo como visitante na competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pela rodada de abertura desta Libertadores, a equipe de Juan Pablo Vojvoda perdeu por 3 a 0 para o Racing-ARG, na Arena Castelão. Enquanto isso, os chilenos visitaram o Atlético Bucaramanga-COL e empataram em 3 a 3. Um resultado positivo seria essencial para a briga do Fortaleza por uma vaga nas oitavas.

Na história do campeonato, este será o sétimo compromisso do Leão longe de seus domínios. Até o momento, são duas vitórias, um empate e três derrotas, com sete gols marcados e dez sofridos.

continua após a publicidade

➡️ Após empate, Fortaleza chega a cinco jogos sem vencer como visitante

Histórico de visitante do Fortaleza na Libertadores

O primeiro jogo do recorte foi contra o River Plate-ARG, em 2022, quando os cearenses perderam por 2 a 0. Depois, ocorreram as vitórias em cima de Allianza Lima-PER (2 a 0) e do próprio Colo-Colo, adversário desta semana (4 a 3).

Partida entre River Plate e Fortaleza, na Argentina, pela Libertadores de 2022 (Foto: Divulgação/River Plate)

Classificado para as oitavas daquela edição, o Fortaleza foi eliminado após o revés por 3 a 0 para o Estudiantes-ARG, pelo jogo de volta do mata-mata. Na etapa preliminar de 2023, o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Deportivo Maldonado-URU e foi eliminado pelo Cerro Porteño-PAR com uma derrota por 2 a 1 (placar negativo de 1 a 0 na ida).

continua após a publicidade

Agenda do Fortaleza

Depois de encarar os chilenos, o rival do Tricolor pelo Brasileirão será o Internacional. O duelo acontecerá no domingo (13), na Arena Castelão. Os gaúchos vêm de vitória por 3 a 0 contra o Cruzeiro.