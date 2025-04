Palmeiras terá limitações na estreia em casa pela Libertadores com Cerro Porteño

O Palmeiras não contará com a capacidade máxima do Allianz Parque para a estreia em casa na Conmebol Libertadores, na próxima quarta-feira (9), contra o Cerro Porteño, do Paraguai.

Por conta da instalação de um palco em frente ao gol norte, o setor será aberto com restrições ao público pagante, o que vai reduzir a capacidade do estádio em cerca de 25% a 30%. Já a Superior Norte estará totalmente fechada.

Os ingressos para o confronto são comercializados por meio do site ingressospalmeiras.com.br. A venda geral foi iniciada na manhã da última segunda-feira (7), com entradas variando entre R$ 280 e R$ 420, a depender do setor.

As equipes se enfrentam pela primeira vez após o atacante Luighi ter sido vítima de racismo no Paraguai, durante confronto pela Conmebol Libertadores Sub-20. Na ocasião, um torcedor adversário, com uma criança no colo, imitou um macaco em direção ao atacante, que deixava o gramado rumo ao banco de reservas. Além do gesto racista, o jogador do Palmeiras também foi alvo de uma cusparada.

— Dói na alma. E é a mesma dor que todos os pretos sentiram ao longo da história, porque as coisas evoluem, mas nunca são 100% resolvidas. O episódio de hoje deixa cicatrizes e precisa ser encarado como é de fato: crime. Até quando? É a pergunta que espero não ser necessária ser feita em algum momento. Por enquanto, seguimos lutando — publicou o jogador em entrevista.

Palmeiras venceu o Sporintg Cristal, no Peru, na estreia da Copa Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

