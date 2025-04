O Flamengo encara o Central Córdoba, da Argentina, na noite desta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Após vencer o Deportivo Táchira na estreia, o Rubro-Negro quer usufruir do fator casa para conquistar mais três pontos e seguir na liderança do Grupo C da Libertadores. Nessa matéria, o Lance! mostra para você os detalhes da equipe argentina, adversária do time carioca, que disputa o torneio sul-americano pela primeira vez.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Atual campeão da Copa da Argentina, quando bateu o Vélez na decisão, o time do técnico Omar de Felippe, que também treinou o Independiente e o próprio Vélez, conta com o coletivo de sua equipe para sonhar alto na competição. A equipe não tem um grande destaque individual.

Essa será a primeira vez que Flamengo e Central Córdoba irão se enfrentar. Os argentinos, aliás, chegarão descansados para esse confronto. Afinal, o treinador poupou o time principal na derrota para o Unión de Santa Fé, no domingo, pelo campeonato nacional.

continua após a publicidade

Central Córdoba vem de derrota para enfrentar o Flamengo (Foto: Divulgação)

O cenário, aliás, é diferente do que passa o Flamengo, que jogou com força máxima contra o Vitória, também no domingo, e venceu por 2 a 1, com gols de Arrascaeta e Bruno Henrique.

A delegação do Central Córdoba desembarcou no Rio de Janeiro na noite de segunda-feira.

Estreia do Central Córdoba na Libertadores

O Central Córdoba empatou com a LDU em 0 a 0 na primeira rodada do Grupo C. Em casa, os argentinos estiveram mais pertos de sair com a vitória, mas faltou eficiência no setor ofensivo.

continua após a publicidade

Dois destaques da equipe nessa partida foram Leonardo Heredia e Jose Florentín. Eles, aliás, são os artilheiros da equipe de Santiago del Estero no Campeonato Argentino, com quatro e três gols, respectivamente.

Provável escalação do Central Córdoba

O técnico Omar de Felippe deve escalar o Central Córdoba com: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Jonathan Galván, Iván Gómez e José Florentín; Matías Parello, Leonardo Heredia e Luis Miguel Angulo.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real