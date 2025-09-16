menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

River Plate divulga relacionados com dois desfalques para jogo contra o Palmeiras

Pity Martínez (lesionado) e Giuliano Galoppo (suspenso) não estão à disposição da comissão técnica de Gallardo

Giuliano Galoppo está emprestado ao River (Foto: Divulgação)
imagem cameraGiuliano Galoppo está suspenso para a partida contra o Palmeiras (Foto: Divulgação)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024Vitor Coelho Palhares
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 16/09/2025
23:44
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mandante na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o River Plate divulgou a lista de relacionados e terá desfalques para o confronto com o Palmeiras, nesta quarta-feira (17), no Monumental de Núñez.

continua após a publicidade

Relacionadas

+ Palmeiras finaliza preparação, e Abel fecha escalação para Libertadores

Expulso na classificação diante do Libertad, do Paraguai, Giuliano Galoppo será desfalque neste jogo, assim como o meio-campista Pity Martínez, que ficou fora da lista final do técnico Marcelo Gallardo por lesão.

Entre os 22 nomes selecionados, está Miguel Borja, ex-atacante do Palmeiras. Após três temporadas no clube paulista, o jogador passou por Junior Barranquilla, da Colômbia, e Grêmio, antes de chegar a Buenos Aires para defender o River Plate.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Relacionados do River Plate para enfrentar o Palmeiras

  1. Armani
  2. Ledesma
  3. Montiel
  4. Casco
  5. Acuña
  6. Bustos
  7. Martínez Quarta
  8. Boselli
  9. Rivero
  10. Díaz
  11. Portillo
  12. Pérez
  13. Castaño
  14. Galarza
  15. Lencina
  16. Fernández
  17. Quintero
  18. Driussi
  19. Borja
  20. Salas
  21. Colidio
  22. Subiabre
Relacionados do River Plate para jogo contra o Palmeiras - quartas de final - Libertadores
Relacionados do River Plate para duelo contra o Palmeiras, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores (Foto: Reprodução)

Palmeiras na Libertadores

Dono da melhor campanha geral na fase de grupos, com 100% de aproveitamento, o Palmeiras terá a vantagem de decidir todas as eliminatórias no Allianz Parque. Ao todo, a equipe de Abel Ferreira soma sete vitórias e apenas um empate em oito partidas na competição.

Nas oitavas de final, o Verdão enfrentou o Universitario, do Peru, e venceu o jogo de ida por 4 a 0, com gols de Flaco López (2), Vitor Roque e Gustavo Gómez. Na partida de volta, empatou sem gols, no único jogo em que não saiu com a vitória nesta edição da Libertadores.

continua após a publicidade

A lista do Verdão para enfrentar o River conta com 24 nomes: Weverton, Carlos Miguel e Marcelo Lomba (goleiros); Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Micael (zagueiro); Piquerez, Giay, Khellven e Jefté (laterais); Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio, Veiga, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Allan e Emiliano Martínez (meias); Facundo Torres, Bruno Rodrigues, Falco López, Vitor Roque e Ramón Sosa (atacantes).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias