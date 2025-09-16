River Plate divulga relacionados com dois desfalques para jogo contra o Palmeiras
Pity Martínez (lesionado) e Giuliano Galoppo (suspenso) não estão à disposição da comissão técnica de Gallardo
Mandante na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o River Plate divulgou a lista de relacionados e terá desfalques para o confronto com o Palmeiras, nesta quarta-feira (17), no Monumental de Núñez.
Expulso na classificação diante do Libertad, do Paraguai, Giuliano Galoppo será desfalque neste jogo, assim como o meio-campista Pity Martínez, que ficou fora da lista final do técnico Marcelo Gallardo por lesão.
Entre os 22 nomes selecionados, está Miguel Borja, ex-atacante do Palmeiras. Após três temporadas no clube paulista, o jogador passou por Junior Barranquilla, da Colômbia, e Grêmio, antes de chegar a Buenos Aires para defender o River Plate.
Relacionados do River Plate para enfrentar o Palmeiras
- Armani
- Ledesma
- Montiel
- Casco
- Acuña
- Bustos
- Martínez Quarta
- Boselli
- Rivero
- Díaz
- Portillo
- Pérez
- Castaño
- Galarza
- Lencina
- Fernández
- Quintero
- Driussi
- Borja
- Salas
- Colidio
- Subiabre
Palmeiras na Libertadores
Dono da melhor campanha geral na fase de grupos, com 100% de aproveitamento, o Palmeiras terá a vantagem de decidir todas as eliminatórias no Allianz Parque. Ao todo, a equipe de Abel Ferreira soma sete vitórias e apenas um empate em oito partidas na competição.
Nas oitavas de final, o Verdão enfrentou o Universitario, do Peru, e venceu o jogo de ida por 4 a 0, com gols de Flaco López (2), Vitor Roque e Gustavo Gómez. Na partida de volta, empatou sem gols, no único jogo em que não saiu com a vitória nesta edição da Libertadores.
A lista do Verdão para enfrentar o River conta com 24 nomes: Weverton, Carlos Miguel e Marcelo Lomba (goleiros); Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Micael (zagueiro); Piquerez, Giay, Khellven e Jefté (laterais); Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio, Veiga, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Allan e Emiliano Martínez (meias); Facundo Torres, Bruno Rodrigues, Falco López, Vitor Roque e Ramón Sosa (atacantes).
