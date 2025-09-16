menu hamburguer
Palmeiras

Palmeiras finaliza preparação, e Abel fecha escalação para Libertadores

Verdão visita o River Plate nesta quarta-feira (17), em Buenos Aires, pelas quartas de final da competição

ELenco do Palmeiras antes de partida contra o River Plate, pela Libertadores
Facundo Torres, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024Vitor Coelho Palhares
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 16/09/2025
14:41
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras finalizou na manhã desta terça-feira (16) a preparação para o confronto contra o River Plate, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. No início da tarde, conforme adiantado pela reportagem, o elenco viaja rumo a Buenos Aires, cidade que abriga o estádio Monumental de Núñez.

+ Palmeiras põe à prova ‘campanha perfeita’ no primeiro grande desafio da Libertadores

Dentro da Academia de Futebol, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira exibiu um vídeo para o grupo. Na sequência, foi realizado um trabalho tático no gramado.

Um dos destaques da goleada do Palmeiras sobre o Internacional, no último final de semana, pelo Brasileirão, Facundo Torres projetou o duelo eliminatório, além de elencar as dificuldades de encarar o River em sua casa.

- O jogo será duro, duríssimo. O River (Plate) é um gigante da América e, como nós, também sabem jogar esse tipo de competição. Será uma partida duríssima, com as duas equipes competindo por sua camisa, dando o máximo, e que estejamos inspirados amanhã para buscar a vitória - afirmou o atacante.

A comissão técnica do Palmeiras terá o elenco praticamente completo para a partida. Apenas o atacante Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna, segue como desfalque. Já o atacante Bruno Rodrigues e os meias Raphael Veiga e Mauricio estarão à disposição.

Palmeiras eliminou o Universitario, do Peru, nas oitavas de final da Copa Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras na Libertadores

Com isso, uma possível escalação do Palmeiras para encarar o River Plate tem: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Facundo Torres (Mauricio); Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A decisão da vaga, por sua vez, acontece uma semana depois, no Allianz Parque.

