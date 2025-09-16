Palmeiras finaliza preparação, e Abel fecha escalação para Libertadores
Verdão visita o River Plate nesta quarta-feira (17), em Buenos Aires, pelas quartas de final da competição
O Palmeiras finalizou na manhã desta terça-feira (16) a preparação para o confronto contra o River Plate, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. No início da tarde, conforme adiantado pela reportagem, o elenco viaja rumo a Buenos Aires, cidade que abriga o estádio Monumental de Núñez.
+ Palmeiras põe à prova ‘campanha perfeita’ no primeiro grande desafio da Libertadores
Dentro da Academia de Futebol, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira exibiu um vídeo para o grupo. Na sequência, foi realizado um trabalho tático no gramado.
Um dos destaques da goleada do Palmeiras sobre o Internacional, no último final de semana, pelo Brasileirão, Facundo Torres projetou o duelo eliminatório, além de elencar as dificuldades de encarar o River em sua casa.
- O jogo será duro, duríssimo. O River (Plate) é um gigante da América e, como nós, também sabem jogar esse tipo de competição. Será uma partida duríssima, com as duas equipes competindo por sua camisa, dando o máximo, e que estejamos inspirados amanhã para buscar a vitória - afirmou o atacante.
A comissão técnica do Palmeiras terá o elenco praticamente completo para a partida. Apenas o atacante Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna, segue como desfalque. Já o atacante Bruno Rodrigues e os meias Raphael Veiga e Mauricio estarão à disposição.
Provável escalação do Palmeiras na Libertadores
Com isso, uma possível escalação do Palmeiras para encarar o River Plate tem: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Facundo Torres (Mauricio); Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A decisão da vaga, por sua vez, acontece uma semana depois, no Allianz Parque.
