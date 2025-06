Terceiro colocado no Campeonato Espanhol, o último adversário do Botafogo na fase de grupos do Mundial de Clubes, o Atlético de Madrid, busca fortalecer o time e já tem alvo definido para a defesa: trata-se do zagueiro Cristian Romero, do Tottenham, da Inglaterra. No entanto, não parece que vai ser um desafio fácil para o clube da capital espanhola.

Inclusive, a situação pode ter piorado nas últimas semanas. Após assegurar seu emprego com o título da Liga Europa, o técnico Ange Postecoglou já começou a projetar o time inglês para a próxima temporada. Para o treinador grego, é de suma importância a manutenção do argentino, alvo do Atlético de Madrid.

— É absolutamente importante manter Romero neste clube. Seus companheiros o respeitam muito. Para mim, é uma decisão óbvia. Se ele sair, por quem você o substituirá? Não há muitos jogadores como ele. É muito importante mantê-lo a longo prazo — disse Postecoglou a respeito de Romero na coletiva após o último jogo do Tottenham na temporada.

Romero foi campeão da Europa League com o Tottenham (Foto: Josep Lago / AFP)

Em publicação nas redes sociais, o zagueiro explicitou que mira seguir na equipe londrina. Atualmente com 27 anos, Romero tem contrato junto ao Tottenham até junho de 2027.

— Conseguimos o que queríamos esta temporada como grupo, e é isso que importa. Meu nome faz parte da história desse lindo clube. Quero agradecer a todos pelo carinho e apoio de todos os dias acima de tudo, mas não tenho dúvidas que ficarmos juntos nos levou ao sucesso. Temos que continuar; este é o caminho — escreveu o campeão mundial de 2022 em uma postagem no Instagram.

Esperança para o Atlético de Madrid

No entanto, apesar de aparentes más notícias nesse desejo de contar com o jogador, o Atlético de Madrid, comandado pelo também argentino Diego Simeone, tem o desejo do próprio atleta como um de seus trunfos. Isso porque Romero já deu indícios que pretende, em algum momento, defender as cores de um time da Espanha. Além do Tottenham, o zagueiro, revelado pelo Belgrano, já atuou em clubes grandes da Itália, como a multicampeã Juventus e a Atalanta.

— A La Liga é o que restou para eu jogar. Eu amaria, para te dizer a verdade. Eu amaria jogar lá (na Espanha), porque é a liga que está faltando para mim — disse Romero em entrevista ao "Tyc Sports".

