Torcida do Palmeiras canta e vibra na despedida do elenco antes do Mundial

A torcida do Palmeiras acordou cedo para ir até a porta da Academia de Futebol na manhã deste domingo (8), às 9h (de Brasília), na última atividade da equipe em solo brasileiro antes do embarque para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Os jogadores foram até a porta do CT e interagiram com os presentes, que cantaram e vibraram sem parar.

A equipe comandada por Abel Ferreira embarca para o exterior nesta segunda-feira (9), e tem como primeiro desafio da fase de grupos o duelo contra o Porto-POR, no próximo dia 15, em Nova Jersey.

Durante a festa na Av. Marques de São Vicente, na capital paulista, torcedores se uniram a levaram faixas, bandeiras, fumaças, sinalizadores e tudo para fazerem para uma enorme festa verde e branca, com intuito de incentivar jogadores e comissão técnica e mostrar apoio desde antes da viagem.

A festa alviverde é bem conhecida do torcedor e está presente, principalmente, em pré-jogos mais decisivos do time. Para ajudar a empurrar o Palmeiras rumo ao título mundial, as organizadas iniciam a festa do lado de fora, já que nem todos têm a possibilidade de viajar ao exterior para acompanhar os jogos.

Torcida do Palmeiras se reúna na frente do CT para comemorar último dia de treinos antes do Mundial de Clubes (Foto: Rafaela Cardoso)

Confira os jogos do Palmeiras no Mundial

🌏 Palmeiras x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🌏 Palmeiras x Al-Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quarta-feira, às 15h (de Brasília)

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)