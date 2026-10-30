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Rivais na Premier League, Chelsea e Manchester United vivem gangorra nos últimos anos

Clubes se enfrentam na 9ª rodada do Campeonato Inglês

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 18:00
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Gangorra representa momentos de altos e baixos de Chelsea e Manchester United
Gangorra representa momentos de altos e baixos de Chelsea e Manchester United (Foto: Arte/Lance!)

Rivais na 9ª rodada da Premier League, Chelsea e Manchester United vivem uma gangorra nos últimos anos e se afastam do protagonismo. Na atual temporada, as equipes vivem fases complicadas e buscam dar uma resposta ao torcedor dentro de campo.

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Chelsea vai bem na PL sem a Champions League

Mandante no confronto, o Chelsea ocupa a 5ª colocação na Premier League, mas vem de uma derrota para o Tottenham na competição e uma eliminação para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa. O técnico Xabi Alonso começa a ser cobrado por resultados, mas também por um melhor aproveitamento do elenco que tem nas mãos.

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Apesar da cobrança, o Chelsea vive uma boa fase no Campeonato Inglês e um dos motivos que explicam esse bom momento é a questão do calendário. Devido a campanha ruim na temporada passada, em que os Blues encerraram a competição na 10ª colocação, o clube não se classificou para competições europeias e possuem mais semanas cheias de treinos.

Quando o calendário acumulou mais jogos, o Chelsea ficou devendo na Premier League. Quando o calendário aliviou, o clube consegue manter um nível mais alto e fazer uma campanha melhor no torneio doméstico.

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Manchester United vai na contramão do rival

Por outro lado, o Manchester United vinha de grande expectativa após uma boa campanha na temporada passada, em que encerrou a Premier League na 3ª colocação. Isso se deu muito por conta dos Diabos Vermelhos não terem disputado competições europeias em 2025/2026, como o Chelsea atualmente.

No entanto, os Red Devils não conseguem manter o mesmo desempenho com um calendário de jogos mais cheio na temporada. A equipe comandada por Michael Carrick está na 16ª colocação e com apenas um pontos de vantagem para o Nottingham Forest, que é o primeiro time da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês.

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Com um calendário mais tranquilo, o Manchester United foi muito bem no Campeonato Inglês. Mas quando o calendário apertou, o clube não consegue manter as atuações no mesmo nível da temporada passada e o rendimento caiu, como é visto na tabela de classificação.

Eliminações e técnicos questionados

Tanto Chelsea, quanto Manchester United foram eliminados da Copa da Liga Inglesa, o que cria um alívio no calendário. Mas também coloca uma responsabilidade e uma pressão maior por melhores resultados na Premier League.

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Nas últimas semanas, Xabi Alonso e Michael Carrick começaram a ser questionados por razões distintas. Enquanto o treinador do Chelsea vem sendo cobrado por uma melhor utilização do elenco, o comandante do Manchester United é demandado por melhores resultados.

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