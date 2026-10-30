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Gabriel Sara brilha no 100º jogo e amplia liderança na Turquia

Ex-São Paulo distribui duas assistências no 100º jogo pelo Galatasaray

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 17:45
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Gabriel Sara, jogador do Galatasaray, em campo com a bola durante a partida.
Marca centenária: no seu 100º confronto pelo clube turco, Gabriel Sara lidera estatísticas ofensivas da liga Turca (Foto: Reprodução)

Uma noite de gala para comemorar um marco histórico. Em seu centésimo jogo com a camisa do Galatasaray, o meia brasileiro Gabriel Sara foi o grande protagonista na vitória avassaladora por 4 a 0 sobre o Konyaspor, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Turco. Com duas assistências cirúrgicas do camisa 8, a equipe de Istambul atingiu 25 pontos e abriu cinco de vantagem no topo da tabela sobre o vice-líder Amed.

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Gabriel Sara, do Galatasaray, em ação durante partida de futebol, com a bola entre jogadores rivais.
Marca centenária: no seu 100º confronto pelo clube turco, Gabriel Sara lidera estatísticas ofensivas da liga Turca (Foto: Reprodução)

O meia de 27 anos foi determinante na construção do placar: primeiro, achou Victor Osimhen em cruzamento na medida para abrir os caminhos; depois, serviu Batrakov no terceiro gol da partida. Peça indispensável para o técnico Okan Buruk, Sara foi preservado aos 16 minutos do segundo tempo, já visando o compromisso de terça-feira (3) contra o Stuttgart, pela Champions League.

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— Completar 100 jogos por um clube vencedor como o Galatasaray é motivo de muito orgulho. Fico ainda mais feliz por poder celebrar essa marca ajudando a equipe da melhor maneira que sei e participando de uma grande atuação coletiva — destacou o brasileiro.

Garçom da liga e histórico vitorioso

Contratado em 2024 junto ao Norwich por 23 milhões de euros — até então a maior transferência da história do futebol turco —, Gabriel Sara acumula 10 gols e 20 assistências em seus primeiros 100 confrontos pelo clube.

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Segundo o Sofascore, o brasileiro lidera com folga o ranking de passes decisivos do Campeonato Turco, com 34 intervenções diretas para finalização, superando o astro Mohamed Salah, segundo com 30. Ele também é o vice-líder em assistências do torneio (4 passes para gol).

Revelado pelo São Paulo, Sara já levantou dois troféus de liga nacional e uma Copa da Turquia em Istambul. Em alta após ter sido convocado para a Seleção Brasileira em março, o armador agora lidera o Galatasaray na caça a um feito inédito no país: a conquista do pentacampeonato consecutivo.

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