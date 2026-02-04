City domina Newcastle e vai à decisão da Copa da Liga Inglesa
Equipe de Pep Guardiola irá encarar o Arsenal na final da competição
O Manchester City derrotou o Newcastle por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), pela partida de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, no Etihad Stadium, em Manchester (ING). Após vencer a ida por 2 a 0, os Citizens liquidaram o duelo ainda no primeiro tempo com gols de Omar Marmoush (duas vezes) e Tijjani Reijnders. O gol dos Magpies foi marcado por Anthony Elanga.
Com o resultado, o Manchester City irá encarar o Arsenal na final da Copa da Liga Inglesa, no dia 22 de março, no estádio de Wembley, em Londres (ING). Os Gunners superaram o Chelsea na outra semifinal após vencerem os dois jogos por 3 a 2 e 1 a 0, respectivamente.
Como foi Manchester City x Newcastle?
A partida começou com a posse no controle do Manchester City. No primeiro lance de perigo, após tabelar com Tijjani Reijnders, Omar Marmoush saiu cara a cara com Aaron Ramsdale. Na tentativa de afastar o perigo, Dan Burn errou o tempo do carrinho e a bola rebateu no atacante egípcio, que sem querer, tirou o goleiro dos Magpies da jogada e abrindo o placar aos Citizens.
Na sequência, o Newcastle teve chances de empatar, principalmente com Anthony Gordon, mas James Trafford fez grandes defesas. Sem aproveitar as oportunidades, aos 29 minutos, Manchester City aproveitou mais os contra-ataques e, em um deles, Antonie Semenyo cruzou rasteiro, Kieran Tripper afastou mal e Omar Marmoush aproveitou o erro para cabecear e marcar o segundo dele e dos Citizens.
Logo aos 32', o Manchester City conseguiu escapar da pressão alta do Newcastle e, com campo aberto, Reijnders avançou e passou para Semenyo. O atacante foi desarmado por Burn, porém, o meia holandês aproveitou a sobra e finalizou para o fundo do gol para abir 3 a 0 ao time da casa.
Após o intervalo, o Newcastle teve mais presença no ataque, mas pararam em Trafford. Do outro lado, o Manchester City seguiu nos contra-ataques e quase marcou o quarto com Reijnders, mas o holandês chutou para fora.
Perto da marca dos 15 minutos da etapa final, Anthony Elanga, em bela jogada individual pela direita, passou pela defesa do Manchester City e finalizou para diminuir a desvantagem do Newcastle na partida. No decorrer do segundo tempo, os Magpies seguiram com mais posse de bola, mas sem conseguir evitar a eliminação. Final de jogo, 3 a 1 aos Citizens.
O que vem por aí?
O foco de ambas as equipes retornam a Premier League, para a disputa da 25ª rodada da competição. O Manchester City encara o Liverpool, em Anfield, no domingo (8), às 13h30. Já o Newcastle recebe o Brenford, no St. James Park, no sábado (7), às 14h30 (de Brasília).
