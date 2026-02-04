Imprensa europeia repercute fase de Endrick no Lyon: 'Imparável'

Com um golaço, Endrick decidiu a classificação do Lyon diante do Laval, pelas oitavas de final da Copa da França, nesta quarta-feira (4). A grande fase do centroavante brasileiro não passa despercebida pela imprensa europeia, que não poupou elogios ao brasileiro.

Na Espanha, o "As" afirmou que Endrick está imparável desde que foi emprestado ao Lyon, onde ficará até o fim da temporada. Após esses período, o centroavante retornará ao Real Madrid para disputar uma vaga no ataque merengue.

- Foi com um chute espetacular, um disparo imparável, um gol que ratifica que Bobby (apelido de Endrick) chegou na França para isso, para decidir partidas e aproximar o time de Fonseca de títulos. São seis participações em gols em cinco jogos. Nenhum debutante na história do Lyon registou números similares.

O "Marca" também fez questão de exaltar a fase de Endrick, que criou as principais oportunidades para o Lyon derrotar o Laval. O brasileiro vem sendo o grande nome da equipe de Paulo Fonseca e a principal referência técnica da equipe.

- O Lyon está voando alto... E Endrick está no comando. Os pupilos de Paulo Fonseca conquistam a 11ª vitória consecutiva em todas as competições e se classificaram às quartas de final da Copa da França com um balaço de Endrick faltando 10 minutos para o final.

Na Copa da França, Endrick chegou a dois gols marcados após ter balançado as redes contra o Lille e diante do Laval. Com a classificação, o Lyon também dá mais um passo em busca de um título nacional sob comando do brasileiro no ataque.

Endrick iguala marca de Edmílson no Lyon

Com o gol marcado diante do Laval, Endrick balançou a rede pela 5ª vez com a camisa do Lyon e igualou a marca de Edmílson pelo clube francês. Neste momento, o centroavante busca alcançar os recordes de Nilmar e Abner, que marcaram sete gols pela equipe.

