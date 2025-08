Após temporada abaixo, Palhinha é emprestado ao Tottenham

O Tottenham segue sendo ativo no mercado de transferências e acertou mais uma contratação. Trata-se do volante português João Palhinha, que chegou do Bayern de Munique, por empréstimo, válido por um ano.

Os Spurs terão opção de adquirir o português em definitivo no final da temporada, que é de 30 milhões de euros (R$ 192,4 milhões na cotação atual). Além disso, o clube inglês pagará integralmente pelos salários do jogador.

Com isso, Palhinha se torna a quarta contratação dos Lilywhites nesta janela de tarnsferências. Além disso, se torna a cotratação mais velha da equipe que optou pela juventude neste mercado, com as chegadas dos zagueiro Kota Takai (20 anos) e Luka Vuskovic (18), além do meia ganês Mohammed Kudus, que estava no West Ham.

João Palhinha foi revelado pelas categorias de base do Sporting e após ter se destacado pelos foi vendido ao Fulham, onde continuou se destacando até atrair o interesse do Bayern de Munique. No entanto, não teve uma passagem de muito destaque pela baviera, sendo reserva na maioria das partidas.

Palhinha sendo anunciado pelo Tottenham (Foto: Divulgação/Tottenham)

No entanto, o volante não perdeu espaço na seleção portuguesa e continua sendo convocado pelo técnico Roberto Martínez. Com isso, a ida de Palhinha aos Spurs acontece em um momento importante, visando a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Volta a europa depois de despedida de um ídolo

Após empatar com o Newcastle por 1 a 1, na despedida do ídolo Son Heung-min, no Seul World Cup Stadium, em Seul na Coreia do Sul, os Lilywhites volta para a Europa depois da viagem para a Ásia. Na próxima semana a equipe, que agora é comandada pelo dinamarquês Thomas Frank, entra em sua última semana de pré-temporada.

O Tottenham jogará sua última partida de pré-temporada na próxima quinta-feira (7), quando vai enfrentar o Bayern de Munique, na Allianz Arena, às 13h30 (horário de Brasília). Uma semana depois, abrirá a temporada europeia enfrentando o PSG, na Supercopa da Uefa, em Udine, no dia 15.