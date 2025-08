Endrick viraliza na web após escolha polêmica do Real Madrid: ‘Coitado’

O Real Madrid já tem um favorito para ocupar a camisa 9 na temporada 2025/26: o jovem espanhol Gonzalo García. Segundo o jornalista Alberto Pereiro, o clube decidiu que o atacante de 20 anos não atuará mais pelo time B (Castilla) e será integrado de forma definitiva ao elenco principal. A possível decisão fez o nome de Endrick viralizar na web. Internautas questionaram a escolha de Gonzalo para assumir o número nove e especularam o futuro do brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A escolha de Gonzalo representa uma desvantagem para brasileiro, que também disputava o número histórico. Contratado junto ao Palmeiras por 35 milhões de euros, Endrick chegou ao Real Madrid com grande expectativa, mas viveu uma primeira temporada de adaptação, marcada por oscilações e por uma lesão que o afastou do Mundial de Clubes.

Nesse período, Gonzalo aproveitou a ausência do concorrente e se destacou no torneio disputado nos Estados Unidos. O espanhol foi o artilheiro da equipe na competição com quatro gols em seis partidas, desempenho que fortaleceu sua posição no elenco merengue.

continua após a publicidade

Discussão interna no Real Madrid sobre Endrick

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o debate interno no Real Madrid vai além do desempenho esportivo. A escolha do novo camisa 9 envolve também fatores estratégicos e comerciais. Endrick ainda é visto como uma promessa valiosa, mas sua função no ataque segue em definição, enquanto Gonzalo já demonstrou impacto imediato atuando como centroavante.

A decisão final caberá a Xabi Alonso, que precisará definir os papéis de ambos no elenco — e isso pode depender de outras movimentações no setor ofensivo, como uma possível saída de Rodrygo. Caso o brasileiro deixe o clube, haveria espaço para manter tanto Gonzalo quanto Endrick com mais protagonismo.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.