Chelsea corta nove jogadores da pré-temporada; confira

O Chelsea retornou aos trabalhos para a temporada 2025/26 e promoveu o corte de nove jogadores, até em seu site oficial, do elenco que está nos planos do treinador Enzo Maresca. Os atletas se reapresentaram na última segunda-feira (4), no Centro de Treinamento de Cobham, depois de apenas três semanas de férias por conta da conquista do Mundial de Clubes.

A exclusão de atletas passa pela recente atuação do Chelsea no mercado pré-Mundial, quando gastou 280 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão na cotação atual) em reforços, incluindo o brasileiro João Pedro. Dessa forma, a reorganização do elenco dos Blues é, naturalmente, condicionada a saída de nove jogadores:

Raheem Sterling (atacante, 30 anos)

David Datro Fofana (atacante, 22 anos)

Armando Broja (atacante, 23 anos)

Lesley Ugochukwu (meia, 21 anos)

Carney Chukwuemeka (meia, 21 anos)

Ben Chilwell (lateral-esquerdo, 28 anos)

Axel Disasi (zagueiro, 27 anos)

Alfie Gilchrist (zagueiro, 21 anos)

Renato Veiga (zagueiro, 22 anos)

Enzo Maresca não conta com nenhum dos nove atletas, que foram excluídos até do site oficial do clube. Além disso, a continuidade do caráter ativo no mercado depende do processo de saída de jogadores, até por conta do Fair Play Financeiro da Premier League.

Reforços do Chelsea para 2025/26

O Chelsea assinou com cinco jogadores até o momento. Isso sem contar Estêvão, que estava adquirido há um ano e integrará o elenco principal dos Blues a partir desta temporada. Entre as contratações para Enzo Maresca estão: o defensor Jorrel Hato, o meio-campista Dario Essugo, além dos atacantes Liam Delap, João Pedro e Jamie Gittens.

João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o PSG na final do Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

