Real Madrid e Rodrygo intensificam movimento por saída do brasileiro

Real Madrid e Rodrygo intensificam movimentos em relação a uma possível saída do brasileiro durante a janela de transferências, segundo o "Marca". No retorno da equipe aos treinos visando a estreia da La Liga, os contatos e reuniões entre o jogador, o estafe do atleta e o clube aumentaram.

Com a chegada de Xabi Alonso, Rodrygo perdeu espaço dentre os titulares do Real Madrid. Ainda assim, os espanhóis não pretendem se desfazer do brasileiro a qualquer custo e devem cobrar entre 70 a 80 milhões de euros (entre R$ 446 milhões a R$ 510 milhões) aos interessados no atacante.

Por outro lado, Rodrygo não tinha a intenção de deixar o Real Madrid, que considera como uma espécie de casa. No entanto, o entorno do brasileiro já começa a considerar que uma saída não seria a pior opção para a carreira do atleta.

Diante desse cenário, o Real Madrid recebeu contatos de diversos intermediários avaliando o preço de Rodrygo para grandes clubes da Europa. O Tottenham é um dos mais interessados após a saída de Son, e os ingleses aguardam uma resposta dos espanhóis em relação a uma primeira oferta realizada.

Outras opções são Liverpool e Chelsea. Os Reds não perdem o brasileiro de vista, principalmente caso a negociação com Isak, do Newcastle, não avance. Por outro lado, os Blues já contrataram João Pedro e Delap, mas ainda é uma opção, uma vez que Enzo Maresca não conta com Sterling e Nicolas Jackson para a temporada.

