imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do City questionam Ederson no banco contra Tottenham: ‘Não existe’

Goleiro brasileiro não foi escalado entre os titulares para o duelo da Premier League

imagem cameraEderson começou o duelo entre Manchester City e Tottenham no banco (Foto: Reprodução)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 23/08/2025
09:39
  • Matéria
  • Matéria

O Tottenham começou o primeiro tempo castigando o Manchester City vencendo por 2 a 0 no Etihad Stadium, pela segunda rodada da Premier League, e a ausência do goleiro Ederson foi uma das mais citadas pelos internautas. No segundo gol dos Spurs, a equipe pressionou a saída de bola dentro da área do clube mandante e Trafford, que assumiu o lugar do brasileiro, falhou na defesa.

A titularidade do jovem inglês se dá pela iminente saída de Ederson para o Galatasaray. Os turcos fizeram a primeira proposta pelo goleiro na última semana, mas o City recusou à primeira vista. Mesmo assim, seu futuro é cercado de incertezas desde a temporada passada.

Ederson, um dos principais nomes do Manchester City nos últimos anos, escreveu sua história no clube. Com a despedida de Donnarumma do PSG, a possibilidade de despedida do brasileiro voltou a ganhar força.

Veja a reação dos torcedores com a ausência de Ederson em Manchester City x Tottenham

Confira as informações de Manchester City e Tottenham pela Premier League

Brennan Johnson comemora gol marcado pelo Tottenham sobre o Manchester City no Etihad Stadium pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 0 x 1 Tottenham
2ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 08h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
🕴️Arbitragem: Peter Bankes (árbitro); Edward Smart e Blake Antrobus (auxiliares); Andrew Kitchen (quarto árbitro)
📺VAR: Andy Madley (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Trafford; Rico Lewis, Stones, Rúben Dias e Ait Nouri; Reijnders e Nico González; Bobb, Cherki e Marmoush; Erling Haaland.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Sarr, Palhinha e Bentancur; Mohammed Kudus, Richarlison e Brennan Johnson.

