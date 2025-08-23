Torcedores do City questionam Ederson no banco contra Tottenham: ‘Não existe’

O Tottenham começou o primeiro tempo castigando o Manchester City vencendo por 2 a 0 no Etihad Stadium, pela segunda rodada da Premier League, e a ausência do goleiro Ederson foi uma das mais citadas pelos internautas. No segundo gol dos Spurs, a equipe pressionou a saída de bola dentro da área do clube mandante e Trafford, que assumiu o lugar do brasileiro, falhou na defesa.

A titularidade do jovem inglês se dá pela iminente saída de Ederson para o Galatasaray. Os turcos fizeram a primeira proposta pelo goleiro na última semana, mas o City recusou à primeira vista. Mesmo assim, seu futuro é cercado de incertezas desde a temporada passada.

Ederson, um dos principais nomes do Manchester City nos últimos anos, escreveu sua história no clube. Com a despedida de Donnarumma do PSG, a possibilidade de despedida do brasileiro voltou a ganhar força.

Veja a reação dos torcedores com a ausência de Ederson em Manchester City x Tottenham

Confira as informações de Manchester City e Tottenham pela Premier League

Brennan Johnson comemora gol marcado pelo Tottenham sobre o Manchester City no Etihad Stadium pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 0 x 1 Tottenham

2ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 08h30 (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

🕴️Arbitragem: Peter Bankes (árbitro); Edward Smart e Blake Antrobus (auxiliares); Andrew Kitchen (quarto árbitro)

📺VAR: Andy Madley (VAR1) e Sian Massey-Ellis (AVAR)

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Trafford; Rico Lewis, Stones, Rúben Dias e Ait Nouri; Reijnders e Nico González; Bobb, Cherki e Marmoush; Erling Haaland.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Sarr, Palhinha e Bentancur; Mohammed Kudus, Richarlison e Brennan Johnson.