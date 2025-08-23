menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Web critica arbitragem no jogo entre Manchester City e Tottenham: ‘Não é só no Brasil´

Os clubes se enfrentam, neste sábado (23), pela Premier League

Haaland em ação pelo Manchester City contra o Real Madrid pela Champions
imagem cameraHaaland está em campo para Manchester City x Tottenham. (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Avatar
Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
09:48
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pôlemica na Premier League! Manchester City e Tottenham disputam, na manhã deste sábado (23), jogo válido pela segunda rodada da Premier League. No primeiro tempo, o time de Richarlisson marcou dois gols, mas, segundo a web, o placar ainda ta barato. Na rede social X (antigo Twitter), internautas estão comentando que a arbitragem escolheu um favorito.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O City chegou embalado após golear o Wolverhampton por 4 a 0 na estreia, resultado que colocou a equipe de Pep Guardiola na liderança pelo saldo de gols. O início do jogo, porém, mostrou que o favorito da partida é o Tottenham.

Com participação de Richarlisson nos dois gols, o time de Frank saiu na frente no Etihad Stadium. Para web, porém, o jogo não está sendo justo.

continua após a publicidade

Se não fosse pelo VAR, o primeiro gol do clube teria sido anulado por um impedimento inexistente. Além disso, a web também está criticando algumas faltas não marcadas. Nas redes sociais, torcedores estão cravando que o City está sendo favorecido.

➡️Acompanhe Manchester City e Tottenham ao vivo!

Confira reações da partida entre City e Tottenham

Confira as informações da partida entre Manchester e Tottenham pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
MANCHESTER CITY X TOTTENHAM
2ª RODADA – PREMIER LEAGUE 2025/26
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

continua após a publicidade
Richarlison cparticipou dos dois gols do Tottenham contra o City na Premier League. (Foto: Ben Stansall/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias