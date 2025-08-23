Web critica arbitragem no jogo entre Manchester City e Tottenham: ‘Não é só no Brasil´
Os clubes se enfrentam, neste sábado (23), pela Premier League
Pôlemica na Premier League! Manchester City e Tottenham disputam, na manhã deste sábado (23), jogo válido pela segunda rodada da Premier League. No primeiro tempo, o time de Richarlisson marcou dois gols, mas, segundo a web, o placar ainda ta barato. Na rede social X (antigo Twitter), internautas estão comentando que a arbitragem escolheu um favorito.
O City chegou embalado após golear o Wolverhampton por 4 a 0 na estreia, resultado que colocou a equipe de Pep Guardiola na liderança pelo saldo de gols. O início do jogo, porém, mostrou que o favorito da partida é o Tottenham.
Com participação de Richarlisson nos dois gols, o time de Frank saiu na frente no Etihad Stadium. Para web, porém, o jogo não está sendo justo.
Se não fosse pelo VAR, o primeiro gol do clube teria sido anulado por um impedimento inexistente. Além disso, a web também está criticando algumas faltas não marcadas. Nas redes sociais, torcedores estão cravando que o City está sendo favorecido.
Confira reações da partida entre City e Tottenham
Confira as informações da partida entre Manchester e Tottenham pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
MANCHESTER CITY X TOTTENHAM
2ª RODADA – PREMIER LEAGUE 2025/26
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
