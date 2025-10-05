menu hamburguer
Futebol Internacional

Mbappé contraria direção do Real Madrid na Data Fifa

Atacante se prepara para defender a França nas Eliminatórias

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
10:35
Mbappé deixa jogo entre Real Madrid e Villarreal por conta de uma entorse no tornozelo
imagem cameraMbappé deixa jogo entre Real Madrid e Villarreal por conta de uma entorse no tornozelo (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)
Kylian Mbappé contrariou a direção do Real Madrid ao optar por se juntar com a seleção francesa na Data Fifa de outubro. No sábado (4), o atacante agravou uma entorse no tornozelo durante a vitória sobre o Villarreal, mas o jogador estará com os Bleus no treino de segunda-feira (6), segundo o "L'Équipe".

A diretoria do Real Madrid esperava que Mbappé permanecesse na Espanha para se tratar, se recuperar e estar 100% para os compromissos após a Data Fifa. Em outubro, a equipe merengue encara Getafe, Juventus e Barcelona, que são considerados chaves para Xabi Alonso.

Nos dias 10 e 13 de outubro, a França encara Azerbaijão e Islândia, respectivamente, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, Mbappé tem presença incerta em ambos os jogos e sua participação será avaliada por Didier Deschamps e sua comissão técnica, enquanto o Real Madrid monitora a situação do atacante.

Importância de Mbappé para o Real Madrid

Na temporada, Mbappé é o maior destaque do Real Madrid, tendo marcado 14 gols e contribuído com duas assistências em 10 jogos disputados. Com a camisa merengue, o atacante chegou aos 58 gols e igualou a marca do meia português Luis Figo.

Mbappé cumprimenta Xabi Alonso após ser substituído no Real Madrid
Mbappé cumprimenta Xabi Alonso após ser substituído no Real Madrid (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

