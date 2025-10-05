Mbappé contraria direção do Real Madrid na Data Fifa
Atacante se prepara para defender a França nas Eliminatórias
Kylian Mbappé contrariou a direção do Real Madrid ao optar por se juntar com a seleção francesa na Data Fifa de outubro. No sábado (4), o atacante agravou uma entorse no tornozelo durante a vitória sobre o Villarreal, mas o jogador estará com os Bleus no treino de segunda-feira (6), segundo o "L'Équipe".
A diretoria do Real Madrid esperava que Mbappé permanecesse na Espanha para se tratar, se recuperar e estar 100% para os compromissos após a Data Fifa. Em outubro, a equipe merengue encara Getafe, Juventus e Barcelona, que são considerados chaves para Xabi Alonso.
Nos dias 10 e 13 de outubro, a França encara Azerbaijão e Islândia, respectivamente, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, Mbappé tem presença incerta em ambos os jogos e sua participação será avaliada por Didier Deschamps e sua comissão técnica, enquanto o Real Madrid monitora a situação do atacante.
Importância de Mbappé para o Real Madrid
Na temporada, Mbappé é o maior destaque do Real Madrid, tendo marcado 14 gols e contribuído com duas assistências em 10 jogos disputados. Com a camisa merengue, o atacante chegou aos 58 gols e igualou a marca do meia português Luis Figo.
