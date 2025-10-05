menu hamburguer
Sem Raphinha e Yamal, Barcelona é escalado para enfrentar o Sevilla

Clube catalão conta com retorno de Lewandowski ao time titular

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
10:10
Hansi-Flick incentiva jogadores do Barcelona contra o PSG
imagem cameraHansi-Flick incentiva jogadores do Barcelona contra o PSG (Foto: Lluis Gene/AFP)
Sem contar com Raphinha e Lamine Yamal, o Barcelona está escalado para enfrentar o Sevilla, pela 8ª rodada da La Liga. A equipe de Hansi-Flick espera conquistar os três pontos para retomar a liderança, que está com o Real Madrid após a vitória do time de Xabi Alonso sobre o Villarreal, no sábado (4).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com isso, o Barcelona entrará em campo com Szczesni; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Ferran Torres, Lewandowski e Rashford. Protagonistas do Barcelona, Raphinha e Yamal se recuperam de lesões, assim como Fermín López e Joan García.

Lewandowski retorna ao time titular do Barcelona após iniciar o confronto com o PSG no banco de reservas. Outra novidade é o zagueiro Ronald Araújo, que entra no lugar de Eric García.

Na La Liga, o Barcelona segue invicto na competição com seis vitórias e apenas um empate em sete partidas disputadas. Atualmente, o clube ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol com 19 pontos, enquanto o Real Madrid soma 21 pontos.

Sevilla escalado para enfrentar o Barcelona

O Sevilla também está escalado para enfrentar o Barcelona e vai a campo com Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Marcão, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexis, Vargas e Isaac. A equipe mandante ocupa a 10ª colocação na La Liga.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Hansi-Flick observa Barcelona x PSG, pela Champions League
Hansi-Flick observa Barcelona x PSG, pela Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
