Sem Raphinha e Yamal, Barcelona é escalado para enfrentar o Sevilla
Clube catalão conta com retorno de Lewandowski ao time titular
Sem contar com Raphinha e Lamine Yamal, o Barcelona está escalado para enfrentar o Sevilla, pela 8ª rodada da La Liga. A equipe de Hansi-Flick espera conquistar os três pontos para retomar a liderança, que está com o Real Madrid após a vitória do time de Xabi Alonso sobre o Villarreal, no sábado (4).
Com isso, o Barcelona entrará em campo com Szczesni; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Ferran Torres, Lewandowski e Rashford. Protagonistas do Barcelona, Raphinha e Yamal se recuperam de lesões, assim como Fermín López e Joan García.
Lewandowski retorna ao time titular do Barcelona após iniciar o confronto com o PSG no banco de reservas. Outra novidade é o zagueiro Ronald Araújo, que entra no lugar de Eric García.
Na La Liga, o Barcelona segue invicto na competição com seis vitórias e apenas um empate em sete partidas disputadas. Atualmente, o clube ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol com 19 pontos, enquanto o Real Madrid soma 21 pontos.
Sevilla escalado para enfrentar o Barcelona
O Sevilla também está escalado para enfrentar o Barcelona e vai a campo com Odysseas; Carmona, Azpilicueta, Marcão, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexis, Vargas e Isaac. A equipe mandante ocupa a 10ª colocação na La Liga.
