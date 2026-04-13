Bruno Guimarães pode se despedir do Newcastle na próxima temporada; entenda

O futuro de Bruno Guimarães pode ser longe do Newcastle United. Com a equipe estagnada na 14ª colocação da Premier League após a derrota por 2 a 1 para o Crystal Palace, a diretoria dos Magpies já admite internamente que pode precisar negociar seus principais ativos caso não conquiste a classificação para a próxima Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O meia brasileiro, que tem contrato até 2028, é alvo prioritário de gigantes como Manchester City e Manchester United. Segundo informações da "BBC", a sustentabilidade financeira do projeto saudita em St. James' Park depende agora de uma reação milagrosa nas últimas seis rodadas. Com 42 pontos, o Newcastle está a 10 de distância do Liverpool, que ocupa a 5ª posição – posto que pode garantir vaga na Champions devido ao novo coeficiente da liga inglesa.

continua após a publicidade

A derrota no Selhurst Park expôs a fragilidade de um time que parece ter chegado ao fim de um ciclo. Além de Bruno Guimarães, nomes como Sandro Tonali, Anthony Gordon e Tino Livramento estão no radar de outros clubes do "Big Six". A necessidade de venda é impulsionada pelo enorme gasto em contratações desde 2021, que já soma 786 milhões de euros (cerca de R$ 4,3 bilhões).

A situação é agravada pelo desempenho irregular. O Newcastle registra mais derrotas (14) do que vitórias (12) nesta edição da Premier League e sofre com o cansaço físico e psicológico de seus principais jogadores. Howe, embora ainda prestigiado pela conquista da Carabao Cup na última temporada, já não é visto como inquestionável pela diretoria, que ambiciona colocar o clube entre os melhores do mundo até 2030.

continua após a publicidade

Um futuro incerto de Bruno Guimarães

A saída de Bruno Guimarães representaria um golpe técnico profundo, mas financeiramente inevitável se o clube falhar em sua missão europeia. Enquanto agentes e clubes rivais monitoram a situação, o representante de Sandro Tonali, Pepe Rizzo, já deu indícios de que o mercado está atento: "É lógico que jogadores desse nível estejam no ponto de mira. A ideia é levá-los ao nível mais alto possível".

Bruno Guimarães comemora gol do Newcastle com Tonali (Foto: JOHN THYS / AFP)

Para Bruno e seus companheiros, restam agora seis finais – contra Bournemouth, Arsenal, Brighton, Nottingham Forest, West Ham e Fulham – para tentar evitar o desmantelamento de uma era que começou com grandes promessas, mas que hoje flerta com a mediocridade do meio da tabela. Se o "bilhete para a Champions" não for comprado em campo, o Newcastle terá de vender suas joias para sobreviver às exigências do Fair Play Financeiro e manter vivo o sonho de grandeza.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade