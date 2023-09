Carlos Alberto Parreira em 55º lugar:

- Começou bem na comissão técnica da geração vitoriosa de 1970 do Brasil. Foi um bom lugar para começar. Desde então, nenhum treinador participou de mais Copas do Mundo do que Parreira, que levou a Seleção à glória nos EUA em 1994 após vencer a Italia nos pênaltis. Ele comandou a África do Sul, anfitriã em 2010, e a Arábia Saudita em 1998 - escreveu.