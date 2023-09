Nesta quarta-feira (27), às 14h (horário de Brasília), o Real Madrid recebe o Las Palmas no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Os merengues de Carlo Ancelotti contam com a volta de Vini Jr para superar as cicatrizes de uma dolorida derrota na última jornada, o que significou o fim da invencibilidade.