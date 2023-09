O patamar do Inter Miami a partir da chegada do astro Lionel Messi é completamente diferente do que existia antes. O clube, que só tem três anos de existência, conquistou o primeiro título de sua história sob a batuta do argentino na Leagues Cup, e cresce mundialmente a cada dia. Em entrevista ao jornal "Folha de São Paulo", o brasileiro Jean Mota, ex-Santos e Fortaleza, contou sobre a convivência com o craque argentino.