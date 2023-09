O QUE VEM POR AÍ?

O gigante Bayern de Munique entra em campo com um objetivo claro: ampliar sua já impressionante vantagem como o maior vencedor da competição. Com 20 taças levantadas, os bávaros estão com 14 títulos à frente do segundo colocado, o Werder Bremen. No entanto, a equipe entra na disputa com atenção redobrada para evitar uma eliminação precoce, como aconteceu na temporada anterior. Em 2022/23, o Bayern foi surpreendentemente eliminado nas quartas de final, após uma derrota por 2 a 1 para o Freiburg.



+ Neymar desmente que teria pedido demissão de Jorge Jesus do Al-Hilal