Martín Anselmi é '8 ou 80', diz Daniel Braune sobre novo técnico do Botafogo
Jornalista aponta semelhanças com Bielsa e Sampaoli
O jornalista esportivo Daniel Braune definiu Martín Anselmi como um técnico "8 ou 80" ao comentar a chegada do argentino ao Botafogo. Em entrevista ao Lance!, Braune ressaltou que a aposta é um perfil de extremos, podendo gerar grande identificação ou rejeição, lembrando nomes como Jorge Sampaoli.
Na análise, Braune indicou que Anselmi ainda é um nome pouco conhecido do grande público brasileiro, o que naturalmente gera cautela.
- Com as pessoas que eu conversei, ele é encarado como um cara que carrega aquele perfil "8 ou 80". Pode dar muito certo ou muito errado, por uma série de fatores. Ele é um treinador da escola do Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli. Eles acreditam muito nessa predileção pela bola, o que as vezes pode dar problema com um ou outro jogador de personalidade mais forte. Pelo que falam, é um cara bastante temperamental, meio maluco... Se as coisas começam a dar certo, é encantador. O Botafogo é sempre uma aventura muito grande - brincou.
Martín Anselmi acerta com o Botafogo
Conforme antecipado pelo Lance!, o Botafogo acertou a contratação do técnico Martín Anselmi, de 40 anos, que estava livre no mercado. Após a saída de Davide Ancelotti, o treinador argentino chega ao clube carioca com contrato até o fim de 2027.
Martín Anselmi chega ao Glorioso acompanhado do auxiliar Luis Pastur e do preparador físico Diego Bottaioli. O preparador de goleiros Darío Herrero completa a comissão técnica alvinegra.
