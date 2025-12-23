menu hamburguer
Fora de Campo

Martín Anselmi é '8 ou 80', diz Daniel Braune sobre novo técnico do Botafogo

Jornalista aponta semelhanças com Bielsa e Sampaoli

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/12/2025
07:39
Atualizado há 2 minutos
Novo técnico do Botafogo, Martín Anselmi (Foto: Carl de Souza/AFP)
O jornalista esportivo Daniel Braune definiu Martín Anselmi como um técnico "8 ou 80" ao comentar a chegada do argentino ao Botafogo. Em entrevista ao Lance!, Braune ressaltou que a aposta é um perfil de extremos, podendo gerar grande identificação ou rejeição, lembrando nomes como Jorge Sampaoli.

Na análise, Braune indicou que Anselmi ainda é um nome pouco conhecido do grande público brasileiro, o que naturalmente gera cautela.

- Com as pessoas que eu conversei, ele é encarado como um cara que carrega aquele perfil "8 ou 80". Pode dar muito certo ou muito errado, por uma série de fatores. Ele é um treinador da escola do Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli. Eles acreditam muito nessa predileção pela bola, o que as vezes pode dar problema com um ou outro jogador de personalidade mais forte. Pelo que falam, é um cara bastante temperamental, meio maluco... Se as coisas começam a dar certo, é encantador. O Botafogo é sempre uma aventura muito grande - brincou.

Martín Anselmi acerta com o Botafogo

Conforme antecipado pelo Lance!, o Botafogo acertou a contratação do técnico Martín Anselmi, de 40 anos, que estava livre no mercado. Após a saída de Davide Ancelotti, o treinador argentino chega ao clube carioca com contrato até o fim de 2027.

Martín Anselmi chega ao Glorioso acompanhado do auxiliar Luis Pastur e do preparador físico Diego Bottaioli. O preparador de goleiros Darío Herrero completa a comissão técnica alvinegra.

Mais sobre Daniel Braune

Daniel Braune é um influenciador digital e comunicador esportivo brasileiro, principalmente conhecido por seu conteúdo sobre futebol nas redes sociais. Ele publica vídeos e análises sobre futebol, futebol brasileiro e temas relacionados ao esporte, acumulando milhões de seguidores em seus perfis.

O jornalista formado pela PUC-Rio começou sua trajetória com foco no Botafogo, seu clube do coração, expandindo posteriormente para temas mais amplos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

