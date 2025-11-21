menu hamburguer
Futebol Internacional

Renovação? Milan toma decisão sobre futuro de Luka Modric

Diretoria do clube italiano iniciou conversas para discutir um possível prolongamento do vínculo

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/11/2025
10:59
Modric em Milan x Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
Modric em Milan x Napoli (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O meio-campista Luka Modric recebeu proposta de renovação do Milan. Segundo informações do jornal italiano "Corriere dello Sport", a diretoria do clube iniciou conversas para discutir um possível prolongamento do vínculo, e a decisão final deve depender do próprio atleta.

A prioridade do jogador é buscar conquistas com a equipe rossonera, disputar a Copa do Mundo pela Croácia e, posteriormente, definir o caminho para a próxima temporada.

No clube italiano, Modric tem atuado de forma contínua. Em onze partidas do Campeonato Italiano, foi titular em todas, somando 965 minutos em campo, com 91% de acerto nos passes, um gol marcado e duas assistências. A sequência reforça a importância do meia de 40 anos no sistema adotado pelo técnico Massimiliano Allegri.

Renovação de Luka Modric Milan chega em meio à preparação para a Copa

A Croácia assegurou presença direta no Mundial de 2026 após a vitória sobre as Ilhas Faroé, por 3 a 1, resultado que confirmou a classificação com uma rodada de antecedência. Modric clube italiano com a meta de conquistar títulos e disputar o torneio internacional.

Modric em estreia pelo Milan contra o Bari, na Copa da Itália (Foto: Divulgação/Milan)
Modric em estreia pelo Milan contra o Bari, na Copa da Itália (Foto: Divulgação/Milan)

Modric deve jogar a sua quinta Copa do Mundo. O atleta estreou em 2006, na Alemanha, ficou fora em 2010, jogou em 2014, foi vice-campeão em 2018, na Rússia, e terminou em terceiro lugar em 2022, no Catar. Nesta temporada, o meia croata optou por acertar com o Milan em vez de ligas com nível competitivo inferior, buscando manter ritmo e chegar em condições físicas, técnicas e mentais.

circulo com pontos dentroTudo sobre

