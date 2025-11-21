Renovação? Milan toma decisão sobre futuro de Luka Modric

O meio-campista Luka Modric recebeu proposta de renovação do Milan. Segundo informações do jornal italiano "Corriere dello Sport", a diretoria do clube iniciou conversas para discutir um possível prolongamento do vínculo, e a decisão final deve depender do próprio atleta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A prioridade do jogador é buscar conquistas com a equipe rossonera, disputar a Copa do Mundo pela Croácia e, posteriormente, definir o caminho para a próxima temporada.

continua após a publicidade

No clube italiano, Modric tem atuado de forma contínua. Em onze partidas do Campeonato Italiano, foi titular em todas, somando 965 minutos em campo, com 91% de acerto nos passes, um gol marcado e duas assistências. A sequência reforça a importância do meia de 40 anos no sistema adotado pelo técnico Massimiliano Allegri.

Renovação de Luka Modric Milan chega em meio à preparação para a Copa

A Croácia assegurou presença direta no Mundial de 2026 após a vitória sobre as Ilhas Faroé, por 3 a 1, resultado que confirmou a classificação com uma rodada de antecedência. Modric clube italiano com a meta de conquistar títulos e disputar o torneio internacional.

continua após a publicidade

Modric em estreia pelo Milan contra o Bari, na Copa da Itália (Foto: Divulgação/Milan)

Modric deve jogar a sua quinta Copa do Mundo. O atleta estreou em 2006, na Alemanha, ficou fora em 2010, jogou em 2014, foi vice-campeão em 2018, na Rússia, e terminou em terceiro lugar em 2022, no Catar. Nesta temporada, o meia croata optou por acertar com o Milan em vez de ligas com nível competitivo inferior, buscando manter ritmo e chegar em condições físicas, técnicas e mentais.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial