Atacante do Real Madrid vira alvo do Brighton, diz jornal inglês

Gonzalo García entrou no radar do Brighton e de outros clubes da Premier League, segundo o jornal inglês "Daily Mail". O interesse surge diante da possibilidade de o Real Madrid considerar um empréstimo na janela de janeiro. O atacante de 21 anos vive período de concorrência intensa no setor ofensivo e tem sido pouco utilizado por Xabi Alonso na temporada.

García ganhou destaque no verão passado, quando foi convocado para o Mundial de Clubes após marcar 25 gols pelo Castilla, recorde da equipe B merengue. No torneio, encerrou a participação como artilheiro, com quatro gols e uma assistência em seis jogos, desempenho que levou o Real Madrid a oferecer um contrato válido até 2030. Porém, na atual temporada, ele soma apenas uma titularidade em 12 partidas, situação que motivou sondagens do Brighton e de outros clubes da Premier League.

O futuro do atacante dependerá da condição física de Kylian Mbappé, Rodrygo e Brahim Díaz, todos peças recorrentes no ataque. O "Daily Mail" informa que o clube fará uma avaliação mais próxima do fechamento da janela para decidir se abrirá a porta para uma transferência temporária. Leeds e Sunderland demonstraram interesse no verão, e outros clubes também avaliam a possibilidade de contar com o jogador caso o Real Madrid aceite negociá-lo.

Gonzalo García comemora gol pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Compromisso com o Real Madrid

No meio das especulações, García foi questionado sobre seus objetivos e reafirmou o desejo de permanecer no clube. O atacante destacou a disputa por espaço no elenco e explicou a relação pessoal que mantém com o clube.

— Minha única opção sempre foi ficar no Real Madrid. Para mim, é um sonho fazer parte do time principal. E, por enquanto, estou muito feliz e satisfeito com a decisão que tomei — disse ao jornal espanhol "Marca".

— Estamos falando do melhor clube do mundo, e a competição será acirrada, porque os melhores do mundo estão sempre aqui. Mas para mim, tendo passado tantos anos na base e sendo torcedor do Real Madrid desde criança, é um verdadeiro sonho fazer parte do time principal, e não me arrependo de nada — completou.

Gonzalo García comemora gol pelo Real Madrid no Mundial (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Interesse do Brighton

O Brighton aparece novamente como um clube atento ao mercado, após investir 80 milhões de euros na última janela de verão e consolidar-se como um dos principais promotores e exportadores de jovens talentos da Premier League.

A estratégia do clube inglês tem como base um elenco com média de idade pouco acima dos 26 anos, permitindo a combinação entre experiência e renovação constante. A possibilidade de aplicar modelo semelhante a Gonzalo esbarra no papel que o atacante ocupa atualmente no Real Madrid. Mesmo com a concorrência por posições no ataque, o jogador segue integrado aos planos de Xabi Alonso, que mantém status de peça relevante no elenco principal, fator que pode dificultar qualquer negociação temporária.

