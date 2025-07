Rodrigo De Paul está prestes a trocar o futebol europeu pela oportunidade de atuar ao lado de Lionel Messi diariamente. O meio-campista argentino não embarcou com o elenco do Atlético de Madrid para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde a equipe espanhola realiza sua pré-temporada. A atitude indica uma saída cada vez mais próxima para o Inter Miami, da Flórida.

Juntos, De Paul e Messi foram campeões da Copa do Mundo com a Argentina em 2022, além dos títulos das Copas América de 2021 e 2024. O volante é tido como um dos principais protetores do astro em jogos da seleção albiceleste, defendendo o camisa 10 em diversas ocasiões.

As conversas entre as partes já estão em andamento, e o atleta está disposto a aceitar o movimento rumo à MLS. Sua situação com o Atleti não é boa: diante de críticas pelo desempenho na última temporada, é um dos nomes listados como "passível de venda", dentro do projeto de reformulação do elenco comandado por Diego Simeone.

Revelado pelo Racing, Rodrigo vestiu as camisas de Valencia e Udinese antes de transferir-se para o Atlético em julho de 2021, logo após a conquista de La Liga por parte do clube. Porém, não conseguiu conduzir o time a nenhuma nova conquista, e chegou a perder a vaga de titular em determinados momentos da trajetória.

🔢 Números de Rodrigo de Paul pelo Atlético de Madrid

⚽ 187 jogos

⌛ 12.033 minutos em campo

🥅 14 gols

📤 26 assistências

