O Al-Hilal não participará da Supercopa da Arábia Saudita de 2025, torneio de abertura da temporada doméstica. A decisão, formalizada por meio de carta enviada à Federação de Futebol o país (SAFF), justifica a recusa com base no tempo insuficiente de férias concedido aos atletas após a temporada 2024/25.

O clube encerrou sua participação na temporada com a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no dia 4 de julho, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, realizado nos Estados Unidos. Apesar da eliminação, a delegação permaneceu em solo estadunidense até o dia 7 de julho, atrasando o início do período de recesso dos jogadores.

Com a reapresentação prevista para a disputa da Supercopa, marcada para o dia 20 de agosto, o elenco teria somente 21 dias de descanso — número inferior ao mínimo de 28 dias estipulado pelo regulamento de jogadores profissionais da SAFF. Inicialmente, o intervalo seria de 24 dias, já abaixo do limite, e se reduziria ainda mais caso a equipe participasse do torneio nacional.

Problemas no calendário 🗓️

Ao todo, o Al-Hilal disputou 56 partidas ao longo da última temporada. A entidade também alegou dificuldades logísticas na organização da pré-temporada, agravadas pela definição tardia do local da Supercopa. Hong Kong, sede do torneio, só foi anunciada oficialmente em 13 de junho, quando o time saudita já se encontrava em viagem aos Estados Unidos, ainda sem estrear na competição intercontinental.

Além do Al-Hilal, também estão classificados para a Supercopa da Arábia Saudita os clubes Al-Nassr, Al-Ittihad e Al Qadsiah. O campeonato será disputadao entre os dias 19 e 23 de agosto de 2025.

