As escalações de Espanha e França já foram divulgas para a semifinal da Nations League. As equipes entram em campo nesta quinta-feira (5), às 16h (de Brasília), na MHP Arena, em Stuttgart (ALE), em busca de uma vaga na grande final. O técnico Luis De la Fuente coloca a campo força máxima, com direito a Lamine Yamal e Huijsen, nova contratação do Real Madrid.

Campeã da Eurocopa 2024, a Espanha busca o bicampeonato da Nations League para continuar fazendo história e se estabelecer com uma das melhores seleções da atual geração. Detentor do último título da competição, a equipe de Luis de la Fuente enfrenta a também campeã França nesta quinta-feira (5), em Stuttgart, na Alemanha, numa batalha pela vaga na grande decisão.

A grande arma da Espanha na partida será Lamine Yamal. O atacante está escalado para a partida e busca repetir o desempenho que teve durante toda a temporada pelo Barcelona. Foram 18 gols e 21 assistências em 55 partidas para o garoto que ainda não completou 18 anos.

O time titular ainda conta com Huijsen, que era um dos nomes mais disputados pelas principais equipes da Europa e fechou com o Real Madrid. Antes de se juntar ao elenco dos Merengues, para disputar o Super Mundial de Clubes em junho, o jovem tem a missão de parar Mbappé e companhia em busca de uma vaga na final da Nations League. Confira as escalações de Espanha e França:

🔴Escalação da Espanha para o confronto contra a França na Nations League

Dean Huijsen, novo reforço do Real Madrid, em ação pela seleção espanhola (Foto: Divulgação/Real Madrid)

⚽ GOL: Unai Simón

⚽ LD: Pedro Porro

⚽ ZAG: Le Normand

⚽ ZAG: Huijsen

⚽ LE: Cucurella

⚽ MC: Merino

⚽ MC: Zubimendi

⚽ MC: Pedri

⚽ ATA: Nico Williams

⚽ ATA: Oyarzabal

⚽ ATA: Lamine Yamal

