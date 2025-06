Como a Espanha chega para a semifinal da Nations League?

Campeã da Eurocopa 2024, a Espanha busca o bicampeonato da Nations League para continuar fazendo história e se estabelecer com uma das melhores seleções da atual geração. Detentor do último título da competição, a equipe de Luis de la Fuente enfrenta a também campeã França nesta quinta-feira (5), em Stuttgart, na Alemanha, numa batalha pela vaga na grande decisão.

O fim da Copa do Mundo de 2018 marcou como uma espécie de reformulação e encerramento de ciclo de grandes nomes da seleção da Espanha. Craques da geração campeã mundial oito anos antes passaram a deixar as convocações posteriores para jovens promessas ganharem espaço e montar uma nova dinastia da Fúria Roja.

Durante o ciclo antes e depois do ano de 2022, nomes como Fabián Ruiz, Rodri, Merino, Ferran Torres, e mais tarde Gavi, Pedri, Yamal e Nico Williams são alguns dos muitos que surgiram como grandes destaques para os próximos anos da nova geração espanhola. E a reformulação não é apenas nos nomes, mas no estilo de jogo: a Espanha dos "meias" passou a se tornar a dos "pontas habilidosos".

Agora, após a adição do técnico De la Fuente, que assumiu o cargo técnico no início de 2023, a Espanha não perde desde março de 2024, quando foi derrotado pela Colômbia por 1 a 0, nos amistosos de seleções. No jogo seguinte, empatou com o Brasil em 3 a 3. Desde então, a Fúria deslanchou: a equipe terminou a Eurocopa com 100% de aproveitamento, com sete vitórias em sete jogos, e ultrapassou a Alemanha como maior campeã da história do torneio.

Campanha da Espanha na Nations League 🔴🟡

Do mesmo jeito que desempenhou na Eurocopa, a Espanha demonstrou força e pode chegar invicta na final da Nations League. O time de Luis de la Fuente liderou o Grupo 4 invicto, com cinco vitórias e um empate em 0 a 0 na estreia da competição, contra a Sérvia.

A seleção teve o melhor ataque e a melhor defesa da chave, com 13 gols feitos, quase o dobro do segundo melhor marcador, e sofreu apenas quatro. Nas quartas de final, contra a Holanda, as equipes protagonizaram dois empates eletrizantes (2 a 2 na ida e 3 a 3 na volta), e os espanhóis conquistaram a classificação com um triunfo por 5 a 4 nos pênaltis.

Espanha enfrenta a França pela semifinal Liga das Nações da Uefa (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

O histórico entre Espanha e França é favorável à Fúria. Em 37 confrontos, a seleção saiu vitoriosa em 17 oportunidades, empatou sete e perdeu 13 vezes para os franceses. No encontro mais recente, as equipes se enfrentaram na semifinal da Eurocopa, onde os espanhóis venceram por 2 a 1, com direito a gol antológico de Lamine Yamal.

A partida, será o segundo encontro entre as duas seleções na história da Nations League - o primeiro foi na final da edição 2020/21, vencido pela França, promete ser um confronto equilibrado entre duas das seleções mais tradicionais da Europa e pode ser decisiva na preparação de ambas para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Diferentemente da fase anterior, que teve jogos de ida e volta, o Final Four da Nations é disputado em partidas únicas. O vencedor da semifinal avança à final, marcada para o dia 8 de junho. As seleções derrotadas disputam o terceiro lugar, também no dia 8, em Stuttgart.

Tudo sobre o jogo entre Espanha e França pela Nations

Espanha e França se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 16h (de Brasília), na MHP Arena, em Stuttgart (ALE), pela semifinal da UEFA Nations League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN/Disney+ e do SporTV.

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha x França

Semifinal - Nations League

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MHP Arena, em Stuttgart (ALE)

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado), Disney+ (streaming) e SporTV (canal fechado)

🟨 Arbitragem: Michael Oliver (árbitro principal); Stuart Burt e James Mainwaring (assistentes); Andrew Madley (quarto árbitro)

📺 VAR: Michael Salisbury

