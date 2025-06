A rivalidade entre as seleções continua a crescer, refletindo a competitividade no cenário internacional.

Quando Espanha e França se enfrentam, não é apenas um jogo — é o encontro de duas potências do futebol europeu, com títulos mundiais, gerações lendárias e histórias que se entrelaçam em confrontos decisivos. Em meio à Liga das Nações da UEFA, o clássico ibérico-galo ganha nova dimensão, com ambas as seleções em constante disputa por protagonismo no cenário internacional. O Lance! apresenta as estatísticas de Espanha x França na Liga das Nações.

O retrospecto geral aponta leve vantagem para a Espanha, com mais vitórias e bom desempenho nos confrontos recentes, incluindo Eurocopas e disputas eliminatórias.

Espanha x França na Liga das Nações

📊 Retrospecto geral

Total de jogos disputados: 37

37 Vitórias da Espanha: 17

17 Empates: 7

7 Vitórias da França: 13

Jogos na Espanha (13 confrontos)

Vitórias da Espanha: 8

8 Empates: 3

3 Vitórias da França: 2

Jogos na França (17 confrontos)

Vitórias da Espanha: 7

7 Empates: 3

3 Vitórias da França: 7

O equilíbrio é a marca do confronto, principalmente em solo francês, onde os números são idênticos em vitórias. A Espanha, porém, leva ligeira vantagem histórica por ter vencido mais partidas em solo neutro e em fases decisivas.

⚽ Confrontos em competições oficiais

As seleções se encontraram em várias edições de Eurocopa e Copa do Mundo, com jogos decisivos a partir da década de 1980. Relembre os principais embates:

🟥 Euro 2024 – Semifinal

Data: 9 de julho de 2024

Local: Allianz Arena, Munique (Alemanha)

Resultado: Espanha 2 x 1 França

Em um duelo extremamente técnico, a Espanha superou os franceses com gols de Dani Olmo e Lamine Yamal, garantindo vaga na final. Foi uma vitória emblemática de uma nova geração espanhola sobre o estrelado elenco francês.

🟥 Euro 2012 – Quartas de final

Data: 23 de junho de 2012

Local: Donetsk, Ucrânia

Resultado: Espanha 2 x 0 França

Com autoridade, a seleção comandada por Vicente del Bosque venceu com dois gols de Xabi Alonso e avançou rumo ao bicampeonato europeu. A partida foi marcada pelo domínio espanhol do início ao fim.

🟦Copa do Mundo 2006 – Oitavas de final

Data: 27 de junho de 2006

Local: Hannover, Alemanha

Resultado: França 3 x 1 Espanha

A jovem Espanha de Luis Aragonés caiu diante de uma França experiente, com atuações decisivas de Zidane e Vieira. Foi a última grande atuação de Zidane antes da final contra a Itália.

🟦Euro 2000 – Quartas de final

Data: 25 de junho de 2000

Local: Bruges, Bélgica

Resultado: França 2 x 1 Espanha

Com gols de Zidane e Djorkaeff, a França passou pela Espanha em jogo equilibrado. Raúl perdeu um pênalti no final que teria levado o jogo à prorrogação.

🟨 Euro 1996 – Fase de grupos

Data: 15 de junho de 1996

Local: Leeds, Inglaterra

Resultado: França 1 x 1 Espanha

Empate em um jogo equilibrado na fase de grupos. Karembeu marcou para a França e Caminero para a Espanha.

🟦Euro 1984 – Final

Data: 27 de junho de 1984

Local: Paris, França

Resultado: França 2 x 0 Espanha

No Parc des Princes, a França conquistou seu primeiro título da Euro. Platini abriu o placar em falha do goleiro Arconada, e Bellone fechou o marcador no fim.

🏆 Liga das Nações: novo capítulo da rivalidade de França x Espanha

Espanha e França se enfrentaram na final da Liga das Nações de 2021, com vitória francesa por 2 a 1. O jogo, disputado em Milão, foi emocionante: Oyarzabal abriu o placar para a Espanha, mas Benzema empatou com um golaço e Mbappé virou a partida com polêmica sobre impedimento.

Esse confronto adicionou mais um capítulo à rivalidade recente entre as seleções e reforçou a competitividade da nova competição da UEFA.