Ex-dirigente revela frustração com Neymar: "Sucessor de Messi"

Jordi Mestre, ex-vice-presidente do Barcelona, concedeu entrevista para o "Sports360" e falou sobre a passagem de Neymar pelo clube. Mestre revelou grande frustração quanto ao desenrolar da trajetória do brasileiro pelos Blaugranas ao lembrar expectativa para suceder Lionel Messi.

O ex-dirigente do Barcelona afirmou que Neymar não deu certo como o esperado e lamentou a falta de continuidade do brasileiro na Catalunha:

"Sinto muito que o Neymar não tenha dado certo, porque ele era um jogador extraordinário. Ele deveria ter sido o sucessor do Leo Messi. Chegou a me dizer que queria voltar. E eu entendo, porque ele estava indo muito bem. Em situações de um contra um, se o Leo tivesse que fazer tudo, era uma coisa, mas se o Leo e o Neymar fizessem, era outra história", disse Mestre.

Neymar foi campeão da Champions League de 2014/15 pelo Barcelona (Foto: Reprodução)

Jordi Mestre e a saída de Neymar do Barcelona

Uma das frases que ficaram na história da vice-presidência de Jordi Mestre foi quando ele afirmou com "200% de certeza", em julho de 2017, que Neymar não deixaria o Barcelona naquele verão. Porém, poucos dias depois, o brasileiro anunciou sua saída para o PSG.

"Na época, nem os jogadores sabiam que ele estava saindo. Conversei com um jogador muito importante do time, e ele me disse que eles tinham ido ao casamento do Leo Messi e que ele estava à mesa com o Neymar, e nunca disse que estava saindo. Por isso eu disse que tinha 200% de certeza. Mais tarde, com o tempo, juntei as peças e descobri como a saída dele aconteceu, com o envolvimento do Pini Zahavi. E agora sabemos de quem ele é amigo próximo, e isso é tudo que posso dizer. O que ele foi no Barcelona e o que ele será lá", afirmou Jordi Mestre.

