Recuperado! Neymar volta a viajar para um jogo do Al-Hilal

Neymar em treino pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 09:44 • Riade (SAU)

A espera está acabando: Neymar voltará a viajar com a delegação do Al-Hilal para uma partida. O brasileiro, fora de ação desde outubro de 2023 por conta de uma ruptura do ligamento cruzado do joelho, pode entrar em campo nesta segunda-feira (21), em jogo contra o Al-Ain, pela Champions Asiática.

➡️ Com show de brasileiros, Al-Hilal mantém 100% de aproveitamento na liga

A avaliação das condições físicas do astro será feita neste final de semana pelo técnico Jorge Jesus. Ainda não se sabe se o camisa 10 fará parte dos relacionados, mas irá com o grupo para os Emirados Árabes.

- Neymar está totalmente recuperado clinicamente e já se juntou aos treinos com o grupo. Vamos ver se as coisas continuam positivas nos próximos dois dias, e então ele será integrado à próxima missão da equipe - afirmou o Mister.

A empresa NR Sports, que possui os direitos exclusivos da imagem de Neymar, publicou um vídeo sobre seu iminente retorno, com cenas e depoimentos que detalham o processo de recuperação. Por não estar inscrito na Saudi Pro League devido ao limite de vagas para estrangeiros, o atacante só poderá estar em ação nos jogos da Copa Saudita e da Champions do continente.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A contusão do camisa 10 aconteceu em outubro de 2023. Em visita ao Uruguai no Centenário de Montevidéu, Neymar pisou em falso após dividida com Nico de la Cruz e deixou o gramado chorando. Os exames diagnosticaram uma ruptura ligamentar, que forçou cirurgia e lhe afastou do futebol por mais de um ano.

Segundo o "ge", a CBF também está monitorando a situação do craque para os próximos jogos das Eliminatórias. Caso haja condições físicas, existe a possibilidade de uma convocação para duelos com Venezuela e Uruguai, a serem realizados em novembro.

Neymar já voltou a treinar com bola e pode retornar ao Al-Hilal na segunda-feira (Foto: Divulgação)