Jornal aponta favoritos à sucessão de Guardiola no Manchester City

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 20:00 • Manchester (ING)

Pep Guardiola não confirmou sua saída do Manchester City (Inglaterra) ao final da temporada, quando seu contrato com o clube se encerra, mas o jornal inglês "The Athletic" já aponta alguns favoritos a assumir o cargo na próxima temporada.

Os dois nomes mais fortes seriam Rúben Amorim, atualmente no Sporting (Portugal) e Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen (Alemanha).

No caso do primeiro, o que facilitaria a contratação seria a chegada do português Hugo Viana para o cargo de diretor-desportivo. Ambos trabalham juntos no Sporting e conquistaram dois Campeonatos Português (2020–21 e 2023–24), duas Taças da Liga (2020–21 e 2021–22) e uma Supertaça de Portugal (2021).

O segundo, por sua vez, conquistou a Copa da Alemanha, a Bundesliga e foi vice da Uefa Europa League da última temporada, tornando-se assim o "técnico da moda". Seu com o clube alemão vai até 2026. Vale lembrar que Xabi Alonso foi treinado por Guardiola quando jogador, entre 2014 e 2016, no Bayern de Munique.

Entenda a situação de Guardiola no Manchester City

Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City apenas até o final da atual temporada e ainda não há uma sinalização se o técnico permanecerá ou não no clube. No começo da temporada, o técnico deixou no ar a possibilidade de se despedir da equipe, mas voltou atrás.

A indefinição fez com que torcedores do Manchester City se mobilizassem para pedir a permanência do técnico para a próxima temporada, com um cartaz que dizia "Pep Guardiola, nós queremos que você fique" em catalão, sua língua nativa.

Na última semana, o anúncio da saída do diretor-desportivo do clube, Txiki Begiristain, que também é amigo de Guardiola, foi visto como mais um indício de que o treinador não permanecerá para a próxima temporada. Questionado, o técnico desconversou sobre o assunto e afirmou que a decisão do dirigente, que deixará o cargo em junho de 2025, é pessoal e não teria relação alguma com a sua permanência.

Vale lembrar que Begiristain e Guardiola também trabalharam juntos no Barcelona, entre 2008 e 2012, em trabalho lembrado até hoje pelos títulos conquistados e pela qualidade de jogo da equipe.

