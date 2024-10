Neymar pode voltar à Seleção na próxima rodada das Eliminatórias

Neymar já treina com bola e deve voltar aos jogos oficiais (Foto: Divulgação/Al-Hilal)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 16:46 • Rio de Janeiro

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, deve viajar à Arábia Saudita nos próximos dias para avaliar a situação do atacante Neymar, do Al-Hilal. O atacante já retornou aos treinos com bola e, na próxima semana, pode ser relacionado para uma partida pela primeira vez em mais de um ano. Caso isso aconteça, há chances de Neymar ser convocado por Dorival Júnior para os dois próximos jogos do Brasil nas Eliminatórias, em novembro.

Existe a expectativa de que Neymar esteja à disposição do Al-Hilal segunda-feira (21), quando o time joga nos Emirados Árabes Unidos diante do Al-Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia. Por isso, segundo a Rádio Itatiaia, Rodrigo Lasmar viaja para avaliar as condições do jogador.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, tem até o próximo dia 27 para encaminhar à Fifa a pré-lista de convocados para os dois últimos jogos das Eliminatórias deste ano, diante de Venezuela, fora de casa, e Uruguai, em Salvador. Os jogos estão marcados para os dias 14 e 19 do próximo mês, respectivamente.

Neymar pode fazer três jogos antes de o Brasil se apresentar

Os jogadores da Seleção começam a se apresentar para esses jogos no dia 11, e caso Neymar seja convocado ele poderá disputar três partidas antes disso. Além do duelo com o Al-Ain, o Al-Hilal encara o Al Taee, pela Copa do Rei, e o Esteghlal, pela Liga dos Campeões.

Esta quinta-feira completa um ano da lesão de Neymar. O atacante torceu o joelho esquerdo durante a derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai, ainda pelo primeiro turno das Eliminatórias. No lance, o jogador acabou rompendo o ligamento cruzado anterior e o menisco.

Neymar sofreu lesão há um ano, em jogo com o Uruguai (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Desde que assumiu a Seleção Brasileira, no início do ano, Dorival Júnior declarou em mais de uma ocasião que conta com Neymar para ajudar o ataque da equipe. O jogador, de 32 anos, já marcou 79 gols nas 125 vezes em que entrou em campo pela equipe nacional e é o maior artilheiro da história da Seleção segundo a Fifa. A conta, porém, desconsidera jogos do Brasil com combinados ou times nacionais. Por esse critério, utilizado pela CBF, o maior artilheiro é Pelé, com 95 gols em 113 jogos.