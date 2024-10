Messi revela favorito inusitado ao prêmio da Bola de Ouro 2024

Messi no premiação da Bola de Ouro 2016 (Foto: OLIVIER MORIN/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 20:21 • Rio de Janeiro

A Bola de Ouro 2024, prêmio que coroa o melhor jogador da temporada passada, tem Vini Jr e Rodri como favoritos. Entretanto, Messi, como favorito, este ano é um jogador pouco cogitado até o momento.

Capitão e ídolo da Seleção Argentina, Messi citou o companheiro Lautaro Martínez como o principal candidato ao prêmio.

“Do Campeonato Italiano à Copa América, seria injusto não reconhecê-lo como o melhor do mundo”, disse o craque argentino em entrevista após a vitória da Albiceleste pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia.

Lautaro Martínez fez o gol que abriu o placar para Inter de Milão (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Lautaro Martínez foi campeão da Copa América com a Argentina e foi eleito o melhor jogador da Liga Italiana na temporada passada, pela Internazionale. Além disso, o camisa 10 da Inter de Milão foi campeão do Campeonato Italiano e artilheiro da competição.



A cerimonia de premiação será em Paris, no dia 28 de outubro.