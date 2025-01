Apesar de a temporada ainda não ter chegado ao fim, os clubes já estão pensando na próxima, principalmente quando o assunto é uniforme. Como é o caso do Real Madrid. O site "Footy Headlines" divulgou imagens das novas camisas da equipe para a temporada 2025/26 (veja ao fim da matéria).

Segundo o site, o esquema de cores e o design são uma homenagem aos uniformes do Real Madrid das temporadas 2009/10 e 2015/16.

O uniforme principal do time será na cor branca com detalhes cinza na gola, além das três listras típicas da Adidas na cor preta. A camisa também terá duas listras amarelas, uma de cada lado vindas da parte traseira do pescoço até a cintura. Algo bem semelhante à peça no ano em que CR7 assinou.

Nova camisa do Real Madrid para a temporada de 2025/26 (Footy Headlines)

Uniforme da temporada que CR7 chegou ao Real Madrid (Foto: Footy Headlines)

Evolução das camisas do Real Madrid ao longo das temporadas (Foto: Footy Headlines)

O segundo uniforme será azul marinho e fará referência à nova fachada do Santiago Bernabéu. Assim como na camisa principal, a peça que o Real Madrid usará como visitante terá duas listras amarelas nas laterais. A listras, publicidade e escudo da Adidas serão cinza.

Já os detalhes terão um tom especial: uma homenagem ao estádio. Por toda camisa, aparecerão ondas que simulam a nova estrutura de entrada do Santiago Bernabéu, reformado no ano passado.

De acordo com o site, o uniforme completo está programado para ser lançado oficialmente ao fim de maio ou início de junho para ser usado durante o Mundial de Clubes de 2025.