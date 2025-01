Por que Vini Jr. é desfalque do Real Madrid na rodada final da Champions League

O Real Madrid encara o Stade Brest pela rodada final da Fase de Liga da Champions League 2024-25. Na busca pela improvável vaga direta ao mata-mata da competição, os Merengues terão um desfalque de peso: Vini Jr, astro da equipe e atual melhor jogador do mundo, não viajou com a equipe para a França e está fora do duelo.

continua após a publicidade

➡️ Champions League: entenda o regulamento que faz a última rodada ‘pegar fogo’

A razão é simples: o astro brasileiro está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos na competição. Vini foi punido nas partidas contra Borussia Dortmund, Milan e RB Salzburg, na rodada passada, e com isso, acompanhará o duelo contra o Brest longe dos gramados.

As advertências dos árbitros têm sido um problema enfrentado pelo camisa sete na temporada. Vale lembrar que Vinícius não jogou pelo Real Madrid nos últimos dois compromissos por La Liga, contra Las Palmas e Valladolid, por conta de um gancho imposto pela liga espanhola após a expulsão na partida contra o Valencia, pela 12ª rodada. Na ocasião, o brasileiro agrediu o goleiro Dimitrievski e recebeu cartão vermelho aos 34' do segundo tempo, após revisão do VAR.

continua após a publicidade

Sem o artilherio da equipe na Champions League, o Real Madrid precisa vencer o Stade Brest e torcer por uma série de resultados em busca da classificação direta às oitavas da Champions league. Independente dos placares na tarde desta quarta (29), os Merengues estão garantidos, no mínimo, nos playoffs de promoção ao mata-mata da competição.

➡️ Real Madrid faz contas por classificação direta na última rodada da Champions

Vini Jr comemora doblete pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Entenda a situação de cada clube na rodada final da Champions

Com as 18 partidas simultâneas, a promessa é de uma tarde de quarta-feira frenética nos gramados da Europa. Dos 36 participantes da primeira fase, onze equipes já têm o destino selado, enquanto as outras 25, ainda disputam a classificação ao mata-mata, seja de forma direta ou via playoffs. Confira a situação das equipes para a última rodada da Fase de Liga, conforme a situação da tabela.

continua após a publicidade

Classificados de forma direta às oitavas: Liverpool e Barcelona;

Dependem apenas de si para se classificar às oitavas: Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta e Bayer Leverkusen;

Sonham com vaga direta para as oitavas: Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus, Celtic;

Correm risco de eliminação: PSV, Club Brugge, Benfica, PSG, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Dínamo Zagreb e Shakhtar Donetsk;

Já eliminados: Bologna, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, Estrela Vermelha, Sturm Graz, RB Salzburg, Slovan Bratislava e Young Boys

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional