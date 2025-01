Brest recebe o Real Madrid, nesta quarta-feira (29), em duelo válido pela 8ª, e última, rodada Fase de Liga da Champions League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Stade de Roudourou, em Guingamp (FRA). O confronto será transmitido pelo canal fechado TNT Sports e através do streaming Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Como chegam os clubes?

Este confronto é crucial para ambas as equipes, que estão separadas por apenas um ponto na tabela de classificação e buscam uma vaga direta para as oitavas de final. O Brest, 13º colocado com 13 pontos, e o Real Madrid, na 16ª posição com um ponto a menos, estão confirmados nos playoffs. No entanto, ambos almejam melhorar suas posições na tabela. Este será o primeiro encontro oficial entre os dois clubes, o que adiciona um elemento de imprevisibilidade ao duelo.

✅ FICHA TÉCNICA

BREST X REAL MADRID

8ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Stade de Roudourou, em Guingamp (FRA)

📺 Onde assistir: TNT Sports e Max

🟨 Árbitro: Espen Eskås (NOR)

🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR)

🖥️VAR: Christian Dingert (NOR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BREST (Técnico: Éric Roy)

Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Fernandes, Magnetti; Sima, Camara, Del Castillo; Ajorque.

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Modric, Tchouaméni, Bellingham; Brahim Díaz (Güler), Mbappé, Rodrygo.

