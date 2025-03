O treinador Carlo Ancelotti contará com o retorno de três titulares para o jogo de volta das oitavas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid. O goleiro Thibaut Courtois e o zagueiro Antonio Rüdiger, ausentes na última partida do Real Madrid por questões médicas, e o meia Jude Bellingham, que cumpria suspensão no jogo de ida, devem voltar ao 11 inicial.

Bellingham foi suspenso após receber seu terceiro cartão amarelo na competição, durante a partida de volta dos playoffs contra o Manchester City. Contudo, o meio campista inglês esteve em campo na partida do último domingo contra o Rayo Vallecano, no último domingo (9), e deve voltar ao time titular.

Já Rüdiger e Courtois desfalcaram a equipe contra o Rayo devido a um quadro gripal e um desconforto no joelho direito, respectivamente, mas já voltaram aos treinamentos e devem estar disponíveis.

Confira a provável escalação do Real Madrid

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior, Kylian Mbappé.

