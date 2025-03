Jornal espanhol exalta Vini Jr em vitória do Real Madrid: ‘Imparável’

Em grande atuação de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Rayo Vallecano, neste domingo (9), em duelo válido pela 27ª rodada de La Liga. Após o brasileiro brilhar mais uma vez no Santiago Bernabéu, o jornal "Marca", da Espanha, exaltou o desempenho do atacante e deu nota 9, a maior dentre os nomes que foram a campo.

O diário espanhol relatou que o craque tem "feito o que quer" em campo com a camisa merengue e que foi "incansável" contra o Rayo Vallecano. No jogo, o camisa 7 concedeu uma assistência para Mbappé abrir o placar, e marcou um golaço em linda jogada individual.

- Ele está fazendo o que quer. Quando conectado, ele é imparável. Ele marca 2 a 0 após uma atuação de potencial, habilidade, velocidade, drible e finalização. Bestial - escreveu o "Marca".

O "Marca" separou a crônica do jogo em dois tempos. Na segunda etapa, segundo o jornal, Vini Jr foi "o tempo todo um pesadelo para o Rayo" e que, se fosse mais preciso nas finalizações, poderia ter ampliado o marcador a favor do Real Madrid.

- Incansável na insistência para resolver o jogo. Estrela o tempo todo e um pesadelo permanente para o Rayo. Ele só precisava ser mais preciso em algumas finalizações para vencer a partida - analisou.

O que vem pela frente para o Real Madrid?

Com o resultado, o Real chegou aos 57 pontos e empatou com o líder Barcelona. A equipe não assumiu a liderança por ter sido derrotado pelos catalães, e o confronto direto é o primeiro critério de desempate. Do outro lado, o Rayo é o sétimo colocado, com 36 pontos.

O Real Madrid volta a campo na quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), para o confronto de volta das oitavas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid, que acontecerá no Riyadh Air Metropolitano. Os Merengues têm vantagem de um gol por ter vencido por 2 a 1.