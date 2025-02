Real Madrid vive clima de ‘guerra’ com arbitragem na Espanha; entenda

A dura derrota do Real Madrid diante do Espanyol, pela 22ª rodada da La Liga, no último sábado (1), ainda reverbera nos corredores do Santiago Bernabéu. Como se o resultado de 1 a 0, marcado pelo gol de Carlos Romero nos minutos finais, não fosse frustrante o suficiente, o clima no vestiário merengue foi de revolta absoluta com a arbitragem liderada por Muniz Ruiz.

➡️ Ancelotti critica decisão de árbitro em falta em Mbappé: ‘Inexplicável’

De acordo com o Diário AS, de Madri, dirigentes e jogadores do clube estão em "guerra" com La Liga, a RFEF, federação de futebol espanhola, e a arbitragem do país. Durante o revés, uma série de decisões dos juízes chamou atenção dos jogadores do Real Madrid: a principal delas foi a não expulsão de Carlos Romero, autor do gol da vitória catalã, aos 16' do segundo tempo, quando o lateral deu uma entrada perigosa com as travas da chuteira em Kylian Mbappé.

Entrada perigosa de Carlos Romero em Kylian Mbappé, do Real Madrid (Foto: Reprodução/DAZN)

Após o jogo, atletas do Real Madrid assistiram ao lance em seus celulares e reagiram com incredulidade. Além do árbitro de campo, o juiz responsável pelo VAR, Javier Iglesias Villanueva, também foi alvo de cobranças nos vestiários do RCDE Stadium. A sensação interna era de que o Real Madrid estava sendo alvo de uma manipulação da arbitragem.

Ao AS, dirigentes dos Blancos afirmaram que as decisões se tratavam de uma "adulteração intencional da competição", e que era "impossível" que o árbitro de vídeo não tivesse avaliado a entrada de Romero como propícia para expulsão. Na coletiva de imprensa após a derrota, Carlo Ancelotti demonstrou insatisfação:

-A decisão que foi tomada é inexplicável . O mais importante é proteger o jogador, e foi uma entrada muito feia, com risco de lesão. O VAR também está lá para isso. Ninguém viu, mas todos nós vimos - disparou o treinador italiano.

Outra jogada contestada foi o gol anulado de Vini Jr, ainda no primeiro tempo. Após revisão da arbitragem, foi identificada uma falta de Kylian Mbappé em Pol Lozano no início da jogada. Apesar da decisão da arbitragem, o empurrão não foi julgado como uma ação que interferiu na construção da jogada que terminou no tento brasileiro. O lance é interpretativo, mas o lance se tornou mais um motivo para a revolta.

O Real Madrid acredita que é alvo de perseguição pela arbitragem espanhola nesta temporada. Durante a transmissão da TV oficial do clube, que propôs uma análise dos lances capitais da partida, os apresentadores não esconderam a revolta:

-Parabéns aos executores do plano. Eles alcançaram o objetivo claro de impedir que o Real Madrid vencesse nesta noite.

A derrota fora de casa tem impacto direto na classificação da liga espanhola. Na liderança da tabela, com 49 pontos, os Merengues tiveram a distância encurtada pela vitória do Atlético, que alcançou 48, e ainda pode ver o Barcelona encostar caso vença o Deportivo Alavés, neste domingo (2).

