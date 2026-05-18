Real Madrid sofre com 'maldição' dos capitães; entenda

O Real Madrid anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (18), que o lateral-direito Dani Carvajal não renovará seu contrato e deixará o clube ao término da atual temporada. O jogador de 34 anos se despede após 13 temporadas no elenco principal. Com a saída do espanhol, o Real dá sequência a uma coincidência curiosa envolvendo os capitães do time nos últimos anos.

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Pelo sexto ano seguido, o Real Madrid se despede de um capitão ao final da temporada. Desde a saída de Sergio Ramos em 2021, todos os jogadores que herdaram a braçadeira acabaram se despedindo do clube ao final da temporada:

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2022 - Marcelo

2023 - Benzema

2024 - Nacho

2025 - Modric

2026 - Dani Carvajal

Com esses dados, agora a expectativa é para saber quem será o próximo capitão do Real Madrid e se essa escrita vai se manter ao final da temporada 2026/27.

A mais recente, Carvajal teve sua despedida anunciada nesta segunda-feira (18). O jogador chegou ao clube de Madrid em 2002 nas categorias de base e só saiu por um ano, quando teve uma curta passagem pelo Bayer Leverkusen em sua subida ao profissional em 2012/13. Desde então, o jogador esteve na equipe principal do Real. Agora, em 2026, o lateral se despede do time após 13 temporadas.

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Dani Carvajal conquistou seis Champions Leagues pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/@realmadrid)

Passagem de Carvajal pelo Real Madrid

Texto de João Pedro Rodrigues

Em seu comunicado oficial, o Real Madrid destacou com orgulho que o espanhol é um dos cinco únicos jogadores em toda a história do futebol a conquistar seis edições da Champions League. Ele integra, dessa forma, uma das gerações mais vitoriosas do esporte mundial.

Ao longo de sua passagem pelo time principal, o defensor disputou 450 partidas e marcou 14 gols. Além das seis taças de Champions, Carvajal conquistou seis Mundiais de Clubes, cinco Supercopas da Uefa, quatro La Ligas, quatro Supercopas da Espanha e duas edições da Copa do Rei, e totaliza 27 títulos pelo clube.

Carvajal foi eleito o melhor jogador da final da Champions de 2024, ano em que marcou um gol na decisão, e integrou seleções de destaque mundial. Pela seleção espanhola, o lateral soma 51 atuações, com os títulos da Liga das Nações em 2023 e da Eurocopa em 2024 no currículo.

Na nota de despedida, o presidente do clube, Florentino Pérez, prestou homenagens ao jogador formado na base merengue. O dirigente reforçou o impacto e o legado do atleta para a história da equipe.

"Dani Carvajal é uma lenda e um símbolo do Real Madrid e de sua base. Sua imagem ao lado do nosso querido e lembrado Alfredo Di Stéfano, colocando a primeira pedra da Cidade Real Madrid, ficará para sempre no coração de todos os madridistas e na história do nosso clube. Carvajal sempre representou os valores do Real Madrid de maneira exemplar. Esta é, e sempre será, a sua casa."

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