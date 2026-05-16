Real Madrid comunica saída de ídolo ao fim da temporada

O Real Madrid prepara-se para dizer adeus a um dos seus maiores pilares da última década. Segundo informações do portal The Athletic, o clube merengue decidiu não renovar o contrato de Dani Carvajal, que expira no final desta temporada. O jogador de 34 anos já foi formalmente comunicado da decisão da diretoria.

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Éder Militão e Carvajal em Atlético de Madrid x Real Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)

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A saída de Carvajal marca o encerramento de um ciclo histórico. Formado em La Fábrica (categorias de base do clube), o lateral teve uma breve passagem pelo Bayer Leverkusen em 2012, antes de ser recontratado um ano depois para se tornar o dono absoluto do lado direito da defesa madridista. Ao todo, foram 449 partidas oficiais vestindo a camisa do Real Madrid.

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Apesar do status de ídolo, a longevidade de Carvajal no clube foi posta à prova por problemas físicos recentes. Nas últimas temporadas, o lateral tem lutado contra uma série de lesões que limitaram o seu tempo de jogo. Na temporada passada, uma ruptura do ligamento cruzado afastou-o da maior parte dos jogos.

Nesta temporada, o cenário não foi diferente. Carvajal enfrentou muitos problemas físicos, incluindo uma nova lesão no joelho e uma contusão no pé, fatores que levaram a diretoria do Real Madrid a optar por não estender o vínculo com o veterano, visando uma renovação no setor defensivo.

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No currículo, Carvajal leva uma marca impressionante: seis títulos da Champions League e quatro troféus de La Liga, consolidando-se como um dos atletas mais vitoriosos da história do clube merengue.

Carvajal, que também foi peça fundamental na Seleção Espanhola com 52 convocações, viu o seu espaço diminuir também no cenário internacional, tendo disputado a sua última partida pela Roja em setembro do ano passado.

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