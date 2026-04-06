Real Madrid x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pelas quartas de final
Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (7), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT (TV aberta), pela TNT (TV fechada) e pela Max (streaming).
Ficha do jogo
O Real Madrid, maior campeão da história da competição com suas 14 taças (são 20 em campo somando os dois clubes), chega a esta fase após despachar o Manchester City com autoridade nas oitavas de final (5 a 1 no placar agregado). No entanto, sob o comando do técnico Álvaro Arbeloa, a equipe merengue busca uma resposta imediata na temporada: o time tropeçou no Campeonato Espanhol no último fim de semana ao perder para o Mallorca por 2 a 1, distanciando-se do líder Barcelona. Apostando no peso do Bernabéu, os espanhóis contam com o talento de Vini Jr. e Mbappé para abrir vantagem no confronto.
O Bayern de Munique, por sua vez, é o grande "rolo compressor" da atual edição da Champions. O time treinado por Vincent Kompany triturou a Atalanta nas oitavas de final com um impressionante placar agregado de 10 a 2 e lidera a Bundesliga com folga (vem de vitória por 3 a 2 sobre o Freiburg). Com uma máquina ofensiva e nomes de peso, os bávaros prometem um duelo de altíssimo nível na capital espanhola.
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Bayern de Munique
Quartas de final (Ida) – UEFA Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Michael Oliver (ING)
🚩 Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)
📺 VAR: Jarred Gillett (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Lunin; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Fede Valverde, Jude Bellingham e Aurelién Tchouaméni; Arda Güler, Vinicius Júnior e Mbappé.
🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Joshua Kimmich e Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry e Luis Díaz; Nico Jackson (Harry Kane).
