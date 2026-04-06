Real Madrid x Bayern – Palpites, análise e odds (07/04)
Confira os palpites e informações de Real Madrid x Bayern pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
O Santiago Bernabéu será o palco do grande confronto das quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, 07 de abril, às 16h00 (horário de Brasília), reunindo uma das rivalidades mais emblemáticas do futebol europeu: Real Madrid x Bayern de Munique.
Com 21 títulos europeus somados, sendo 15 dos Merengues e seis dos Bávaros, este é o duelo mais marcante da história das competições da UEFA. Os espanhóis chegam após eliminarem o Manchester City nas oitavas de final por 5 x 1 no agregado, enquanto os alemães atropelaram a Atalanta com um expressivo 10 x 2 no somatório dos dois jogos.
Às vésperas de um confronto de altíssimo nível, ambos os lados lidam com incertezas. Harry Kane corre contra o tempo para se recuperar de lesão no tornozelo, Jude Bellingham ainda não reúne condições de iniciar como titular e Thibaut Courtois está fora. Em um duelo tão equilibrado, essas ausências podem ser determinantes.
Análise da partida
O Real Madrid chega com questionamentos após a derrota fora de casa para o Mallorca por 2 x 1 no último sábado. Manu Morlanes abriu o placar antes do intervalo, Éder Militão empatou de cabeça aos 88 minutos em seu retorno aos gramados, mas Vedat Muriqi garantiu a vitória nos acréscimos.
O revés interrompeu um momento positivo. Vice-líder da La Liga com 69 pontos em 30 rodadas, o clube madrileno está a sete pontos do Barcelona, que venceu o Atlético de Madrid por 2 x 1. Com cinco derrotas na temporada, o desempenho segue consistente, mas a disputa pelo título nacional se torna mais distante.
Diante desse cenário, a Liga dos Campeões assume papel central. Desde a chegada de Álvaro Arbeloa, sucessor de Xabi Alonso, a equipe tem respondido nos grandes jogos, como nas vitórias sobre o Manchester City por 3 x 0 e 2 x 1, além do triunfo no clássico contra o Atlético por 3 x 2.
Do outro lado, o Bayern Munich chega em grande fase. A equipe comandada por Vincent Kompany lidera a Bundesliga com 73 pontos em 28 rodadas, nove à frente do Borussia Dortmund, com apenas uma derrota na temporada.
No fim de semana, os Bávaros mostraram força ao virar sobre o Freiburg por 3 x 2, mesmo perdendo por 2 x 0 até os 80 minutos. Tom Bischof marcou duas vezes, antes de Lennart Karl garantir a vitória aos 99 minutos, após assistência de Joshua Kimmich, reforçando a confiança do elenco.
Na Liga dos Campeões, o desempenho também impressiona. Vice-líder da fase de liga com 21 pontos, o Bayern soma nove vitórias em dez jogos e 32 gols marcados, ficando atrás apenas do Paris Saint-Germain nesse quesito.
As ambições são claras. O Bayern busca a tríplice coroa, já bem encaminhada com a classificação às semifinais da copa nacional e a liderança isolada no campeonato. O Real, por sua vez, concentra suas forças na competição continental, após ver suas chances no cenário espanhol diminuírem.
Confrontos diretos
Este será o 29º encontro entre Real Madrid e Bayern Munich em competições europeias, consolidando uma das maiores rivalidades da história da UEFA.
O retrospecto é equilibrado, com 13 vitórias do Real Madrid, 11 do Bayern e quatro empates. No total, os espanhóis marcaram 45 gols, contra 42 dos alemães, evidenciando o equilíbrio histórico.
O último confronto ocorreu na semifinal da Liga dos Campeões de 2024. Após empate por 2 x 2 na Allianz Arena, o Real venceu por 2 x 1 no Bernabéu, com dois gols nos minutos finais. A partida ficou marcada pela polêmica anulação de um gol de Matthijs de Ligt.
Outro dado relevante é que as três últimas quartas de final entre os clubes terminaram com classificação do Real Madrid. O Bayern tenta encerrar essa sequência negativa.
Notícias de Real Madrid x Bayern
Real Madrid
No Real Madrid, há ausências importantes. Thibaut Courtois está fora por lesão muscular na coxa sofrida contra o Manchester City, sem previsão de retorno antes do fim de abril. Andriy Lunin deve assumir a titularidade.
No ataque, Rodrygo está fora por lesão grave no joelho, enquanto Dani Ceballos segue em tratamento de problema na panturrilha. Ferland Mendy ainda é dúvida.
Jude Bellingham voltou ao grupo, mas deve iniciar no banco por falta de ritmo. Éder Militão, recém recuperado, também pode ser preservado. Por outro lado, Federico Valverde retorna após cumprir suspensão. Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Bellingham estão pendurados.
Provável escalação do Real Madrid (4-3-3): Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen e Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni e Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Álvaro Arbeloa.
Bayern
No Bayern, a principal incerteza gira em torno de Harry Kane. O atacante se recupera de uma lesão no tornozelo sofrida em compromisso pela seleção inglesa e ainda é dúvida, embora a comissão técnica demonstre otimismo quanto à sua presença. Uma eventual ausência representaria um impacto significativo, considerando sua importância ofensiva na temporada.
Nicolas Jackson aparece como alternativa no ataque. Jamal Musiala e Alphonso Davies estão aptos após ganharem ritmo de jogo. Joshua Kimmich e Michael Olise retornam de suspensão, enquanto Raphael Guerreiro segue integrado ao elenco.
Provável escalação do Bayern Munich (4-2-3-1): Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Destaques individuais de Real Madrid x Bayern
Os Técnicos
Ex-lateral conhecido pela consistência com a camisa do Real Madrid, Álvaro Arbeloa ainda vive o processo de adaptação às exigências do mais alto nível como treinador. À frente de um elenco talentoso, mas frequentemente impactado por lesões, alterna entre grandes atuações e resultados irregulares.
A goleada sobre o Manchester City no Santiago Bernabéu segue como seu principal cartão de visitas, mas derrotas para Getafe, Osasuna e Mallorca na La Liga desgastaram sua trajetória no campeonato. Seu modelo de jogo passa pela intensidade de Federico Valverde, pela verticalidade de Kylian Mbappé e pela capacidade de Vinicius Júnior de decidir no um contra um. Com força máxima, o Real se torna extremamente competitivo, mas as ausências expõem fragilidades.
Do outro lado, Vincent Kompany consolida um trabalho sólido no comando do Bayern Munich. Montou uma equipe intensa, agressiva na marcação e com forte mentalidade competitiva.
O Bayern iniciou a temporada com 16 vitórias consecutivas, estabelecendo um novo recorde e evidenciando a força do projeto. A virada sobre o Freiburg no último fim de semana reforça esse perfil resiliente.
Kompany conta com um elenco equilibrado, que mescla juventude promissora, como Bischof, Karl e Pavlovic, com jogadores experientes. O respeito ao adversário existe, mas a confiança no próprio modelo de jogo é evidente.
Análise Tática
O Real Madrid deve atuar no 4-3-3. Alexander Arnold, pelo lado direito, será peça importante na saída de bola pela qualidade no passe. Na defesa, Rudiger e Huijsen terão a missão de controlar Harry Kane, enquanto Fran Garcia ocupa o corredor esquerdo.
No meio-campo, Tchouameni, Valverde e Arda Guler oferecem equilíbrio entre intensidade e criatividade. As infiltrações de Valverde e a movimentação de Brahim Diaz por dentro surgem como alternativas ofensivas.
No ataque, Mbappé e Vinicius Júnior garantem profundidade e velocidade, especialmente explorando os espaços nas costas da defesa adversária, algo que pode ser decisivo diante da linha alta do Bayern.
O Bayern deve responder no 4-2-3-1, com Kimmich e Pavlovic na base do meio-campo. Musiala e Olise atuam entrelinhas, enquanto Luis Díaz oferece amplitude pela esquerda, dando suporte a Kane.
A principal vulnerabilidade do Bayern está nas transições defensivas. Quando a pressão alta é superada, a equipe tende a conceder espaços, cenário que pode ser explorado pela velocidade do ataque madrileno.
Por outro lado, o Real pode sofrer com longos períodos sem a bola. O Bayern, acostumado a controlar a posse, pode impor ritmo e encurralar o adversário. Se recuar em excesso, o time espanhol corre riscos.
Um duelo individual que merece atenção é Alexander Arnold contra Luis Díaz, dois ex-companheiros de Liverpool. O colombiano, agressivo e incisivo, pode explorar os espaços deixados pelo lateral, que apresenta dificuldades defensivas em situações de um contra um.
Prognóstico de placar exato para Real Madrid x Bayern
- As duas equipes marcaram em cada um dos seis últimos confrontos na Liga dos Campeões, padrão que tende a se repetir
- Os sete últimos jogos entre Real e Bayern na Champions tiveram ao menos três gols, confirmando o caráter ofensivo do duelo
- O Bayern venceu quatro dos cinco jogos como visitante na Champions 2025-26
- O Real perdeu para o Mallorca no último compromisso e terá desfalques importantes: Courtois, Rodrygo e Bellingham
Resumo dos palpites do Lance para Real Madrid x Bayern
Melhor palpite do jogo: Harry Kane marcar a qualquer momento – Odd 2,00
Palpite alternativo: Bayern marcar o primeiro gol – Odd 1,79
Palpite alternativo 2: Kylian Mbappé 2 ou mais chutes no gol – Odd 1,67
Palpite alternativo 3: Mais de 10,5 escanteios – Odd 2,10
Palpite de placar exato: Real Madrid 2 x 2 Bayern – Odd 10,00
- Matéria
- Mais Notícias