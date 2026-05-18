Real Madrid anuncia saída de ídolo ao final da temporada

O Real Madrid anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (18), que o lateral-direito Dani Carvajal não renovará seu contrato e deixará o clube ao término da atual temporada. O jogador de 34 anos, que chegou às categorias de base da equipe em 2002, se despede após 13 temporadas no elenco principal e se consolidou como um dos maiores ídolos do clube merengue.

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A despedida oficial diante da torcida madridista será neste sábado (23), no estádio Santiago Bernabéu, em partida contra o Athletic Bilbao, válida pela última rodada de La Liga.

A decisão de não prolongar o vínculo, que se encerra no dia 30 de junho, ocorre após uma temporada desafiadora para o espanhol. Carvajal perdeu protagonismo na equipe titular após sofrer uma grave lesão em outubro de 2024, contra o Villarreal. Desde a recuperação, o atleta viu seu espaço ser drasticamente reduzido com a chegada do inglês Trent Alexander-Arnold para a posição. A perda de minutos chegou a gerar atrito, e o lateral demonstrou incômodo com a reserva em uma partida no Mestalla neste ano.

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Carvajal sofre lesão em Real Madrid x Villarreal (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

Passagem de Carvajal pelo Real Madrid

Em seu comunicado oficial, o Real Madrid destacou com orgulho que o espanhol é um dos cinco únicos jogadores em toda a história do futebol a conquistar seis edições da Champions League. Ele integra, dessa forma, uma das gerações mais vitoriosas do esporte mundial.

Ao longo de sua passagem pelo time principal, o defensor disputou 450 partidas e marcou 14 gols. Além das seis taças de Champions, Carvajal conquistou seis Mundiais de Clubes, cinco Supercopas da Uefa, quatro La Ligas, quatro Supercopas da Espanha e duas edições da Copa do Rei, e totaliza 27 títulos pelo clube.

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Carvajal foi eleito o melhor jogador da final da Champions de 2024, ano em que marcou um gol na decisão, e integrou seleções de destaque mundial. Pela seleção espanhola, o lateral soma 51 atuações, com os títulos da Liga das Nações em 2023 e da Eurocopa em 2024 no currículo.

Na nota de despedida, o presidente do clube, Florentino Pérez, prestou homenagens ao jogador formado na base merengue. O dirigente reforçou o impacto e o legado do atleta para a história da equipe.

"Dani Carvajal é uma lenda e um símbolo do Real Madrid e de sua base. Sua imagem ao lado do nosso querido e lembrado Alfredo Di Stéfano, colocando a primeira pedra da Cidade Real Madrid, ficará para sempre no coração de todos os madridistas e na história do nosso clube. Carvajal sempre representou os valores do Real Madrid de maneira exemplar. Esta é, e sempre será, a sua casa."

Dani Carvajal conquistou seis Champions Leagues pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/@realmadrid)

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