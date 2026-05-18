Mourinho será o novo técnico do Real Madrid, diz jornalista

Treze anos depois, o "Special One" está de volta ao Santiago Bernabéu. O português José Mourinho será o novo técnico do Real Madrid para a temporada 2026/27. Segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, todas as bases do acordo já foram acertadas verbalmente, restando apenas a assinatura dos documentos para o anúncio oficial.

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O plano do clube merengue é oferecer um contrato inicial de dois anos ao treinador português, que viajará para Madrid após a partida entre Real Madrid e Athletic Bilbao para finalizar os últimos detalhes do retorno. A expectativa é que a oficialização aconteça ainda neste mês.

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Mourinho retorna ao clube onde viveu um dos períodos mais intensos da carreira. Entre 2010 e 2013, o treinador comandou o Real Madrid em uma era marcada pela forte rivalidade com o Barcelona de Pep Guardiola. No período, conquistou uma La Liga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

A diretoria madridista aposta na experiência e no perfil competitivo de Mourinho para recolocar o time no topo do futebol europeu após uma temporada abaixo das expectativas.

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O que vem por aí?

O Real Madrid enfrenta no próximo sábado (23) o Athletic Bilbao, pela última rodada da La Liga. O jogo será em Madrid, no Santiago Bernabéu, e marca a despedida de uma temporada complicada para o clube, que busca uma virada de chave com a chegada de Mourinho para o próximo ciclo.

José Mourinho como treinador do Benfica (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

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