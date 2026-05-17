Vini Jr decide, e Real Madrid vence o Sevilla por La Liga

Com gol de Vini Jr, o Real Madrid venceu o Sevilla por 1 a 0 neste domingo (17), no estádio Ramón Sanchéz Pizjuán, em Sevilha (ESP), em jogo válido pela 37ª e penúltima rodada de La Liga. O duelo foi marcado também pela volta de Kylian Mbappé ao time titular, após desentendimento com o técnico Álvaro Arbeloa.

continua após a publicidade

➡️ João Pedro tem situação atualizada após susto na final da Copa da Inglaterra

Sem chances de título e com o segundo lugar garantido, a equipe merengue entrou em campo para cumprir tabela, mas chegou aos 83 pontos com o resultado. Já os Rojiblancos seguem com 43 pontos e ocupam a 13ª posição, com chances de rebaixamento na última rodada.

Sevilla x Real Madrid: como foi o jogo?

Primeiro tempo: Vini Jr marca

Apesar da necessidade de pontuar do Sevilla e do pouco interesse do Real Madrid em termos de classificação, foram os Merengues que iniciaram o jogo partindo para cima. Logo aos 15 minutos, Mbappé recebeu cruzamento na entrada da área, dominou e ajeitou a bola, que sobrou para Vini Jr bater rasteiro da entrada da área e balançar a rede adversária.

continua após a publicidade

Segundo tempo: Mbappé perde chances de ampliar

A segunda etapa foi marcada por uma chuva de gols pedidos pelo Real Madrid, principalmente dos pés de Mbappé. A primeira foi aos 13', quando o francês saiu cara a cara com o goleiro, mas, ao reduzir a velocidade para finalizar, acabou desarmado por um defensor que vinha atrás. Depois, Vini Jr serviu o companheiro dentro da área duas vezes: a primeira foi isolada, e a segunda parou na trave. O camisa 10 até balançou a rede adversária aos 28', mas o gol logo foi anulado por impedimento.

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

O que vem por aí?

O Real Madrid encerra uma temporada conturbada no próximo sábado (23) e recebe o Athletic Bilbao pela última rodada de La Liga. No mesmo dia, o Sevilla visita o Celta de Vigo em busca de se livrar do rebaixamento.

continua após a publicidade

Jogadores do Real Madrid comemoram gol de Vini Jr contra o Sevilla (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.